UP Weather: आंधी-बारिश के बाद लुढ़का सुबह और रात का पारा, दिन में चिलचिलाती धूप ने छुड़ाया पसीना
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से यूपी के कई जिलों में चार दिनों से तापमान सामान्य है। मंगलवार को आंधी और बारिश के बाद बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा और गर्म हवाएं भी नहीं चली, पर चिलचिलाती धूप ने राहगीरों का पसीना छुड़ा दिया।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से यूपी के कई जिलों में चार दिनों से तापमान सामान्य है। मंगलवार को आंधी और बारिश के बाद बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा और गर्म हवाएं भी नहीं चली, पर चिलचिलाती धूप ने राहगीरों का पसीना छुड़ा दिया। जबकि रात में 20.5 डिग्री पारे से हलकी ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक दस मई तक तापमान सामान्य रहने का पूर्वानुमान है।
यूपी के कई शहरों में अप्रैल माह भर 40 डिग्री से ऊपर के तापमान के बीच रिकार्ड गर्मी का सामना किया, लेकिन एक मई से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता ने लोगों गर्मी से बड़ी राहत दी। तेज आंधी, बादल और बारिश की वजह से तापमान मई माह में रिकार्ड 32 डिग्री तक नीचे चला गया। बुधवार को एक बार फिर सुबह से चिलचिलाती धूप ने लोगों को डराया। पूरे दिन मौसम साफ रहा और तेज धूप की वजह से राहगीरों को दुश्वारियां झेलनी पड़ीं।
हालांकि दोपहर में लू के गर्म थपेड़ों से बचत रही। उत्तर पश्चिम से आ रही रही हवाएं ज्यादा गर्म न होने की वजह से ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं हुआ। दोपहर के समय स्कूली छात्र-छात्राओं को घर जाते समय तेज धूप में हालत खराब रही। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम पर्यवेक्षक डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.5 डिग्री दर्ज किया गया है। यह सामान्य से कम रहा। मौसम में 35 प्रतिशत नमी होने से गर्म हवाओं से बचत रही। एक या दो किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम हवा चलती रही।
आकाशीय बिजली गिरने से वृद्व की मौत
बांदा में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग की मौत हो गई। भैंस बाल बाल बच गई। मौत की खबर मिलते ही घरवालो में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमासिन थाना क्षेत्र के जामू गांव निवासी इद्रजीत ने बताया कि उसका 72वर्षीय पिता जुग्गा वर्मा पुत्र मंगल वर्मा मंगलवार को वह खेत में मवशी चरा रहा था।
तभी तेज बारिस होने लगी भीगने से बचने के लिए वह एक पेड़ तले खाड़ा हो गया। इसी बीच तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिर जाने से उसकी मौत हो गई। बारिस बंद होने के बाद मौके पर पहुंचे घरवालो ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मौके पर पहुंचे लेखपाल ने मौका मुआयना किया। मृतक अपने पीछे तीन पुत्र छोड़ गया है। मृतक की पत्नी सहोद्रा की दो वर्ष पहले बीमारी से मौत कहो गई थी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें