UP Weather: यूपी के 45 जिलों में आंधी, तेज बारिश के साथ ओले का अलर्ट, बढ़ी ठंड

पछुआ चलने से यूपी में रात के पारे में फिर गिरावट हुई। यह 8.3 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। अब शुक्रवार को यानी आज से 45 जिलों में आंधी बारिश रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ यूपी के सीमावर्ती जिलों में दस्तक दे चुका है। सुबह से ही कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। दोपहर तक राजधानी लखनऊ और आसपास पहुंचने का पूर्वानुमान है। यह पश्चिमी विक्षोभ शक्तिशाली होने की वजह से करीब 48 घंटे तक असर दिखाएगा। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार अभी आंधी-बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक मेघगर्जन और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है।

26 जनवरी को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। यानी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बारिश खलल नहीं डालेगी। हालांकि, इसके तुरंत बाद 27 से 29 जनवरी तक बारिश का एक और तीव्र दौर शुरू होगा। वहीं इसके बाद सर्दी फिर अपना असर दिखाएगी, क्योंकि विक्षोभ के गुजरने के बाद तेज सतही पछुआ हवा चलेगी। पहाड़ों से आ रही यह हवा तापमान गिराएगी तो बारिश से भीगी धरती की सतह पर जब धूप पड़ेगी तो कोहरा गहरा सकता है। गुरुवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था।

पश्चिम यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश पहाड़ों पर सशक्त एवं सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से इस सिस्टम को मिल रही अत्यधिक नमी के असर से आज वेस्ट यूपी में मध्यम से बारिश के आसार हैं। 30-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार के साथ कुछ हिस्सों में ओालवृष्टि और तेज बारिश संभव है। मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ समय के लिए हवा की गति 60 किमी प्रतिघंटे तक पहुंच सकती है। आज दिन में रुक-रुक कर पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश का दौर चल सकता है। सुबह और देर शाम बारिश सहित मौसमी गतिविधियां चरम पर रहने के आसार हैं। कल और 25 जनवरी को मेरठ सहित आसपास के हिस्सों में बारिश से राहत मिल सकती है। 26-28 जनवरी के बीच वेस्ट यूपी में बारिश-ओलावृष्टि होने के आसार हैं।