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UP Weather: दो दिन में 8 डिग्री बढ़ गया पारा, 3-6 मई फिर आंधी-बारिश के आसार

May 03, 2026 06:46 am ISTSrishti Kunj लखनऊ
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यूपी के कई शहरों में तेज अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि के बाद उमसभरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। आसमान साफ होने के बाद दो दिनों में तापमान आठ डिग्री तक बढ़ गया है। अब रविवार से फिर बदलाव के आसार हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान में फिर बढ़ोत्तरी हुई है।

UP Weather: दो दिन में 8 डिग्री बढ़ गया पारा, 3-6 मई फिर आंधी-बारिश के आसार

यूपी के कई शहरों में तेज अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि के बाद उमसभरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। आसमान साफ होने के बाद दो दिनों में तापमान आठ डिग्री तक बढ़ गया है। अब रविवार से फिर बदलाव के आसार हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान में फिर बढ़ोत्तरी हुई है। यह 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम होकर 24.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है।

आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 62 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिर मौसम में बदलाव के आसार हैं। तीन से छह मई तक लगातार 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज अंधड़ संग बारिश और बिजली गरजने या गिरने की आशंका जताई गई है। सात मई से आसमान साफ होगा। इसके बाद तापमान में फिर बढ़ोत्तरी के आसार हैं। यानी उतार-चढ़ाव चलता रहेगा।

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धूप ने बढ़ाई परेशानी

मौसम बार-बार करवट बदल रहा है। 48 घंटे पहले हुई बारिश से लोगों को तल्खी से राहत मिली थी, लेकिन शनिवार को बदली के बीच निकली धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। दोपहर में अधिकतम तापमान 38.2 और न्यूनतम 24 डिग्री रहने के बाद भी तेज धूप से बढ़ी उमस से लोग बेचैन रहे। वहीं बिजली की कटौती ट्रिपिंग व लो वोल्टेज की समस्या बड़ी परेशानी बनी रही। मौसम के करवट बदलने के साथ ही तापमान में भी उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। शुक्रवार रात में तापमान सामान्य से सवा दो डिग्री नीचे रहा। इसके बाद भी बिजली की कटौती ट्रिपिंग एवं लो वोल्टेज की समस्या के चलते कूलर पंखे नहीं चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिल सकी।

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मौसम में बदलाव

वहीं शनिवार को बदली एवं ठंडी हवा के साथ दिन शुरू हुआ, लेकिन दिन में बदली के बीच निकली धूप ने उमस बढ़ा दी। दोपहर में तापमान सामान्य से सवा दो डिग्री नीचे रहने के बाद भी धूप ने लोगों की परेशानी बढ़ाए रखी। इस बीच छह किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली दक्षिण पूर्वी हवा भी लोगों को उमस से राहत नहीं दे सकी। भारतीय मौसम विभाग ने अगले दिनों में भी बदलाव की संभावना जताई है। लोगों को गर्मी और उमस से बचाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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स्वास्थ्य पर असर

मौसम की मार लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। उमसभरी गर्मी के चलते उल्टी दस्त, बुखार का प्रकोप तेजी से पांच पसार रहा है। बुखार की चपेट में आकर हफ्ते भर में दो लोग दम तोड़ चुके हैं। जबकि प्रतिदिन गर्मी जनित बीमारियों से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में अस्पतालों में पहुंच रहे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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