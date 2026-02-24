Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Weather: फरवरी में ही पारा 30 डिग्री के पार, दिन-रात के तापमान में 15 डिग्री का अंतर

Feb 24, 2026 12:33 pm ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

फरवरी का महीना बीत रहा है। इसके साथ ही यूपी में मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने अंगड़ाई ले ली है। दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को दोपहर में तेज गर्मी का एहसास होने लगा है।

UP Weather: फरवरी में ही पारा 30 डिग्री के पार, दिन-रात के तापमान में 15 डिग्री का अंतर

फरवरी का महीना बीत रहा है। इसके साथ ही यूपी में मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने अंगड़ाई ले ली है। दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को दोपहर में तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह और रात में हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर का सूरज अब तीखा होता जा रहा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। घरों से लेकर दफ्तरों तक पंखे चलने लगे हैं। जहां कुछ दिन पहले लोग धूप का आनंद ले रहे थे, वहीं अब छांव की तलाश करते नजर आ रहे हैं।

मार्च से अप्रैल में गर्मी में और अधिक तेजी

मौसम विभाग के अनुसार इस बार तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो मार्च और अप्रैल में गर्मी और अधिक तेज हो सकती है। फरवरी में ही पारा 30 डिग्री पार कर जाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में लू जैसी परिस्थितियां भी जल्दी बन सकती हैं। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। फरवरी में ही बढ़ते तापमान ने लोगों को आने वाले मौसम का संकेत दे दिया है।

ये भी पढ़ें:शादीशुदा होकर शादी का वादा करना कपटपूर्ण,हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से किया इनकार

दिन-रात के तापमान में 15 डिग्री से ज्यादा का अंतर कर रहा परेशान

मौसम में हल्की गर्माहट के साथ पंखे चलने शुरू हो गए। ऐसे में सुबह-शाम की सर्दी और दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। सुबह गर्म कपड़े पहनकर निकलने वालों को दिन चढ़ने के साथ उलझन होने लग जा रही है। देर शाम को लौटने वालों को नीचे आ चुका तापमान सता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में अंतर करीब 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जा रहा है। सोमवार को दिन चढ़ने के साथ ही हल्की गर्माहट होने लगी।

ये भी पढ़ें:अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन रिहाई की राह में अभी रोड़े

अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री सेल्सियस रहा। धूप तेज थी लेकिन पछुआ के प्रभाव से पारा ज्यादा ऊपर नहीं गया। वहीं, बीती रात न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की यह स्थिति फिलहाल तीन से चार दिन तक रहेगी। मौजूदा समय कोई ऐसा प्रभावी तंत्र सक्रिय नहीं है जिससे मौसम में कोई बदलाव आए। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा।

ये भी पढ़ें:एफआईआर और कोर्ट के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं; बोले अविमुक्तेश्वरानंद के वकील
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |