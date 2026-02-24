UP Weather: फरवरी में ही पारा 30 डिग्री के पार, दिन-रात के तापमान में 15 डिग्री का अंतर

फरवरी का महीना बीत रहा है। इसके साथ ही यूपी में मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने अंगड़ाई ले ली है। दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को दोपहर में तेज गर्मी का एहसास होने लगा है।

फरवरी का महीना बीत रहा है। इसके साथ ही यूपी में मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने अंगड़ाई ले ली है। दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को दोपहर में तेज गर्मी का एहसास होने लगा है। सुबह और रात में हल्की ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर का सूरज अब तीखा होता जा रहा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में दोपहर के समय गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। घरों से लेकर दफ्तरों तक पंखे चलने लगे हैं। जहां कुछ दिन पहले लोग धूप का आनंद ले रहे थे, वहीं अब छांव की तलाश करते नजर आ रहे हैं।

मार्च से अप्रैल में गर्मी में और अधिक तेजी मौसम विभाग के अनुसार इस बार तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक रहने की संभावना जताई जा रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो मार्च और अप्रैल में गर्मी और अधिक तेज हो सकती है। फरवरी में ही पारा 30 डिग्री पार कर जाना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में लू जैसी परिस्थितियां भी जल्दी बन सकती हैं। सर्दी की विदाई के साथ ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। फरवरी में ही बढ़ते तापमान ने लोगों को आने वाले मौसम का संकेत दे दिया है।

दिन-रात के तापमान में 15 डिग्री से ज्यादा का अंतर कर रहा परेशान मौसम में हल्की गर्माहट के साथ पंखे चलने शुरू हो गए। ऐसे में सुबह-शाम की सर्दी और दिन में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। सुबह गर्म कपड़े पहनकर निकलने वालों को दिन चढ़ने के साथ उलझन होने लग जा रही है। देर शाम को लौटने वालों को नीचे आ चुका तापमान सता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात के तापमान में अंतर करीब 15.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जा रहा है। सोमवार को दिन चढ़ने के साथ ही हल्की गर्माहट होने लगी।