Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Weather: कल से बदलेगा यूपी का मौसम, तेज हवाओं संग बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

Mar 14, 2026 07:08 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से लेकर बुधवार तक पूर्वी यूपी के आसमान में बादल छाए रहेंगे। सोमवार-मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के तापमान में गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में इजाफा होगा।

UP Weather: कल से बदलेगा यूपी का मौसम, तेज हवाओं संग बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

UP Weather: पाकिस्तान में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी रविवार से पूर्वी यूपी का मौसम बदल जाएगा। साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका प्रभाव चार से पांच दिन रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से लेकर बुधवार तक पूर्वी यूपी के आसमान में बादल छाए रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सोमवार-मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के तापमान में गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में इजाफा होगा। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम बना हुआ है। इसका प्रभाव रविवार से लेकर बुधवार तक होगा। वहीं आगामी 15 से 17 मार्च के बीच दिन व रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री से. की गिरावट हो सकती है।

ये भी पढ़ें:यूपी में आईएएस, पीसीएस के बाद अब 7 आईपीएस अफसरों के तबादले, 4 जिलों के एसपी बदले

सामान्य से अधिक है दिन-रात का पारा

इन दिनों दिन व रात के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस और रात का 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 84 रहा।

दिन में तेज धूप ने किया विचलित

मार्च के दूसरे पखवाड़े में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री अधिक 19.5 डिग्री रहा। दिन में तेज धूप ने विचलित किया। लोग छांव की तलाश करते रहे। घरों में अब कूलर और एसी की जरूरत भी महसूस की जाने लगी है।

ये भी पढ़ें:दरोगा भर्ती के लिए दो दिन यूपी में चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट-शेड्यूल

बादल थामेंगे गर्मी, कल बारिश होने के आसार

शनिवार को बादल कई इलाकों में गर्मी को थामे रखेंगे। इससे तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजाही के बीच रविवार को बारिश के आसार जताए गए हैं। ऐसा होने पर पारा और गिरेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग कई दिनों से 15 और 16 मार्च को बारिश के आसार जता रहा है। इधर शनिवार की सुबह से ही कई इलाकों में हल्की ठंडक महसूस हुई। बादलों की आवाजाही शुरू हो गई।

हालांकि दिन भर धूप और छांव का सिलसिला चलेगा। वहीं, तेज धूप का असर कम महसूस किया जाएगा। अधिकतम तापमान में गिरावट भी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में एक या अधिक बार हल्की बारिश हो सकती है। ऐसा होने पर तापमान में एक से तीन डिग्री तक की गिरावट आ सकती है।

ये भी पढ़ें:ट्रैक पर पाइप से पलटने से बची ट्रेन, चोर के चौंकाने वाले बयान से अफसर हैरान
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |