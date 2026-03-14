UP Weather: कल से बदलेगा यूपी का मौसम, तेज हवाओं संग बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से लेकर बुधवार तक पूर्वी यूपी के आसमान में बादल छाए रहेंगे। सोमवार-मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के तापमान में गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में इजाफा होगा।

UP Weather: पाकिस्तान में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी रविवार से पूर्वी यूपी का मौसम बदल जाएगा। साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसका प्रभाव चार से पांच दिन रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से लेकर बुधवार तक पूर्वी यूपी के आसमान में बादल छाए रहेंगे।

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सोमवार-मंगलवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के तापमान में गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में इजाफा होगा। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम बना हुआ है। इसका प्रभाव रविवार से लेकर बुधवार तक होगा। वहीं आगामी 15 से 17 मार्च के बीच दिन व रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री से. की गिरावट हो सकती है।

सामान्य से अधिक है दिन-रात का पारा इन दिनों दिन व रात के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस और रात का 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को तापमान में गिरावट होने की संभावना है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 84 रहा।

दिन में तेज धूप ने किया विचलित मार्च के दूसरे पखवाड़े में ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से दो डिग्री अधिक 19.5 डिग्री रहा। दिन में तेज धूप ने विचलित किया। लोग छांव की तलाश करते रहे। घरों में अब कूलर और एसी की जरूरत भी महसूस की जाने लगी है।

बादल थामेंगे गर्मी, कल बारिश होने के आसार शनिवार को बादल कई इलाकों में गर्मी को थामे रखेंगे। इससे तापमान में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बादलों की आवाजाही के बीच रविवार को बारिश के आसार जताए गए हैं। ऐसा होने पर पारा और गिरेगा, गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग कई दिनों से 15 और 16 मार्च को बारिश के आसार जता रहा है। इधर शनिवार की सुबह से ही कई इलाकों में हल्की ठंडक महसूस हुई। बादलों की आवाजाही शुरू हो गई।