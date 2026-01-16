Hindustan Hindi News
UP Weather: ठंड से ठिठुरा यूपी, कोहरे और बर्फीली हवाओं के बीच अब बारिश का अलर्ट

रात में पाला, सुबह घना कोहरा और बर्फीली हवाओं से यूपी में शुक्रवार की सुबह हुई। पूर्व से लेकर पश्चिम यूपी कड़ाके की ठंड में जकड़ा रहा। धूप के देर से निकलने के आसार हैं लेकिन गुरुवार की तरह धूप बेअसर हो सकती है और दिन का पारा ऊपर नहीं जाने की संभवना है।

Jan 16, 2026 08:37 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
रात में पाला, सुबह घना कोहरा और बर्फीली हवाओं से यूपी में शुक्रवार की सुबह हुई। पूर्व से लेकर पश्चिम यूपी कड़ाके की ठंड में जकड़ा रहा। धूप के देर से निकलने के आसार हैं लेकिन गुरुवार की तरह धूप बेअसर हो सकती है और दिन का पारा ऊपर नहीं जाने की संभवना है। पहाड़ों पर पहुंच चुके पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानों के मौसम में आज से तेजी से बदलाव होने की उम्मीद है। बर्फीली हवाओं के रुकने से सर्द दिन की स्थितियों में आज से राहत मिल सकती है, लेकिन बेहद घना कोहरा अगले तीन दिन तक परेशान करता रहेगा।

चुभती पछुआ हवा दिन की धूप पर लगातार भारी पड़ रही है। नतीजतन साफ धूप निकलने के बावजूद पिछले तीन दिनों से अधिकतम तापमान एक से डेढ़ डिग्री नीचे आ रहा है। रात को गलन इतनी बढ़ जा रही है कि लोग बेहाल हैं। बीते 24 घंटों के दौरान सीजन की सबसे सर्द रात रही, पारा सामान्य से 1.6 डिग्री कम 5.5 दर्ज किया गया।

आज से सर्द दिन पर ब्रेक, रात में सर्दी कम होगी

मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक यूपी में रात के तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और यह 10-11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। जल्द ही यूपी में बादल बरसने जा रहे हैं। 18-19 जनवरी को पूरे क्षेत्र में अच्छी बारिश के आसार हैं। बसंत पंचमी पर भी इस बार यूपी के कई इलाकों में बारिश होने के संकेत हैं। 26 जनवरी से कोहरा एवं बर्फीली हवाओं के साथ फिर से कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने की उम्मीद है।

प्रदेश में हरदोई सबसे ठंडा पारा तीन डिग्री पहुंचा

सर्द हवा ने मैदानी इलाकों को कंपा दिया है। बीते 24 घंटों के दौरान बरेली में रात जैसी सर्दी दिन में रही, अधिकतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बरेली में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री रहा। रायबरेली के फुर्सतगंज में रात का पारा 3.4 डिग्री दर्ज किया गया तो वहीं, हरदोई में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। हरदोई में न्यूनतम तापमान पूरे प्रदेश में सबसे कम 3.0 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा कानपुर शहर में 3.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान 16 एवं 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुए।

