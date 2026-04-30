UP Weather: कई जिलों में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, बांदा में तापमान 47 डिग्री के पार बना जानलेवा
पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर बाद यूपी की राजधानी लखनऊ का मौसम बदला। तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश हुई तो कुछ में बूंदाबांदी। इस दौरान मोहनलालगंज और आसपास के शहरी इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक दर्ज की गई।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर बाद यूपी की राजधानी लखनऊ का मौसम बदला। तेज आंधी के साथ कई इलाकों में बारिश हुई तो कुछ में बूंदाबांदी। इस दौरान मोहनलालगंज और आसपास के शहरी इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक दर्ज की गई। अन्य इलाकों में रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रही। पश्चिम यूपी के भी कई शहरों में बारिश हुई।
आईएमडी लखनऊ के अनुसार हवा के निचले क्षोभमण्डल में प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर चक्रवाती परिसंचरण का असर है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी चक्रवाती हवा की स्थिति बनी है जिसकी ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी तक है। इसकी वजह से मौसम पिछले दो दिनों से बदला हुआ है। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से मामूली रूप से कम 39.3 दर्ज किया गया। हवा में नमी बढ़ने और आसमान में बादलों की आवाजाही के कारण रात के तापमान में 4.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। यह 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 24 घंटों तक कोई विशेष बदलाव के संकेत नहीं हैं। तेज हवा के झोंकों के साथ बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रह सकता है।
बांदा में रिकार्ड तपिश अब जानलेवा
बांदा जनपद में रिकार्ड तपिश अब जानलेवा साबित हो रही है। परिजनों का दावा है कि दोपहर में निमंत्रण से लौटकर पैदल आई महिला हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम को पांच बजे के बाद आसमान में बादल नजर आए, इससे उमस बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम पारा 47.5 व न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात में तेज आंधी व बूंदाबादी का पूर्वानुमान बताया है।
जनपद करीब सप्ताह भर से भीषण गर्मी की चपेट में है। कई दिनों से तापमान 47 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है। रात में भी तापमान सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा यानी 31 डिग्री के आसपास दो दिन से टिका है। बुधवार सुबह दस बजते-बजते सड़कों पर सन्नाटा छा गया। जो लोग निकले वह गर्मी से कराहते नजर आए। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को 11 बजे के बाद ईंट व बालू सिर में लेकर ढोने में चक्कर आ रहे हैं। पेट भरने के लिए मजदूर काम कर रहे हैं। स्कूलों का समय 11 बजे कर दिया गया है, पर घर पहुंचते-पहुंचते बच्चों को दोपहर के एक बज रहे हैं।
ऐसे में शिक्षकों के साथ बच्चों की भी हालत बिगड़ रही है। तमाम अभिभावक गर्मी के कारण बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। उधर, कृषि एवं प्रौद्योगिक विवि के मौसम विज्ञानी डॉ.दिनेश शाह ने बताया छह दिनों से बांदा में देश व प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी की चपेट में है। लोगों को हीटवेव व हीटस्ट्रोक से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतनी होगी। बताया बुधवार को अधिकतम तापमान 47.5 व न्यूनतम 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन का तापमान सामान्य से छह डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।
पड़मई की वृद्धा ने दम तोड़ा
मुतियारी की 85 वर्षीय वृद्धा कल्ली की बुधवार शाम मौत हो गई। बेटे नत्थू ने बताया मां कल्ली गिरवां थाने के छिबांव स्थित रिश्तेदारी से निमंत्रण में गई थी। बुधवार को लौट रही थीं। दोपहर एक बजे वह नरैनी से पैदल मुतियारी पहुंचीं। घर पहुंचते ही हालत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी होने लगी और पेट में दर्द की शिकायत हुई। तुरंत सीएचसी नरैनी लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टर ने वृद्धा को मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें