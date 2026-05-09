UP Weather: यूपी में फिर आंधी-बारिश का अलर्ट, सुबह-रात का तापमान होगा कम
इस वर्ष मई की शुरुआत ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। जहां अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक सूरज की तपिश और बढ़ते तापमान से लोग बेहाल थे, वहीं मई के पहले सप्ताह में हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशनुमा बना दिया है।
इस वर्ष मई की शुरुआत ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। जहां अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक सूरज की तपिश और बढ़ते तापमान से लोग बेहाल थे, वहीं मई के पहले सप्ताह में हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशनुमा बना दिया है। मौसम विभाग ने एक बार फिर यूपी में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के कारण सुबह और रात का तापमान थोड़ा कम होगा। इससे हल्की ठंडक का एहसास होगा। वहीं, दिन में हल्की धूप से गर्मी रहेगी।
यूपी में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। सुबह करीब 10 बजे तक बादल छाए रहे, लेकिन 11 बजे के बाद तेज धूप निकल आई। दोपहर होते-होते चटख धूप और पुरवा हवा के कारण उमस बढ़ गई। हालांकि शाम चार बजे के बाद फिर मौसम ने करवट ली और आसमान में बादल छा गए। दिनभर धूप-छांव की स्थिति बनी रहने से लोग उमस और गर्मी से परेशान दिखे। मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 मई तक हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और मेघ गर्जन की संभावना बनी हुई है। पुरवा हवा चलने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम अस्थिर बना हुआ है। इसके कारण बादल छाने, तेज हवा चलने और हल्की बारिश की स्थिति बन रही है। किसानों को मौसम को देखते हुए खेतों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के कारण वातावरण में आद्रता 71 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। दिन के समय हल्की उमस महसूस की गई, लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट आने लगी, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।
मौसम विभाग के अनुसार नौ से 14 मई तक कई इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहने की अपील की।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें