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UP Rains: यूपी में आज और कल होगी बारिश, 14 जुलाई तक छाए रहेंगे बादल

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Rains: यूपी में आज और कल बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, 14 जुलाई तक बादल छाए रहेंगे। बारिश से तापमान में गिरावट भी हुई है। इससे गर्मी से राहत मिली है।

UP Rains: यूपी में आज और कल होगी बारिश, 14 जुलाई तक छाए रहेंगे बादल

यूपी में सोमवार को शुरू हुआ बारिश का दौर बुधवार को भी जारी रहा। सुबह-शाम हुई हल्की बारिश से गर्मी-उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार नौ से 14 जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस बीच 10 जुलाई को झमाझम बारिश होने के आसार हैं। बुधवार को दिन का तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

मंगलवार की रात का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोमवार की रात का न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस था। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1.9 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश होने से मौसम सुहावना बना रहा।

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मस से मिली राहत

मानसून का रंग दिखने लगा है और बुधवार को पूरा दिन कभी बारिश हुई तो कभी रिमझिम फुहार पड़ी। तापमान में गिरावट होने और धूप नहीं निकलने से गर्मी-उमस की तपिश से लोगों को काफी राहत मिली। दिन में थोड़ी देर के लिए धूप निकली लेकिन फिर बादल छा गए। दिन में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले तीन-चार दिन तक बारिश हो सकती है।

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बुधवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। हल्की बूंदाबांदी के बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि सुबह करीब 10 बजे से मौसम साफ हो गया। हल्की धूप निकली लेकिन बीच-बीच में कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी रही। शाम को एक बार फिर मौसम ने करवट ली और हवा के साथ बारिश हुई। बारिश से दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। बीते चौबीस घंटे में करीब 3 मिमी बारिश रिकार्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि मौसम में मामूली उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। 10 जून को तेज बारिश का अनुमान है। लेकिन बीच-बीच में धूप निकलने से गर्मी के साथ उमस का प्रभाव भी रहेगा।

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आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट

आज गुरुवार को मानसूनी बादल काफी झमाझम बरस सकते हैं। इक्का दुक्का बार बहुत भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है और इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश की फुहारों ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का एहसास कराया। कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों में और बारिश होने की आस जाग उठी और आगामी फसलों का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद खिल गई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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