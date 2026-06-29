UP Weather: यूपी में सबसे गर्म शहर रहा प्रयागराज, कई शहरों में कल से धूल भरी आंधी-बारिश का अलर्ट

UP Weather: यूपी में रविवार को प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा। कई शहरों में कल से धूल भरी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को जल्द गर्मी से राहत मिल सकती है।

नऊयूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी है। रविवार को भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने झुलसाया। दोपहर में तपिश के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रविवार को प्रयागराज में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। प्रदेश का सर्वाधिक गर्म शहर प्रयागराज रहा। वहीं बांदा का अधिकतम तापमान 39.6 रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी। वहीं शनिवार की रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शुक्रवार की रात का न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी।

दिन और रात का तापमान बढ़ने से कूलर-पंखे गर्म हवा उगलते रहे। मौसम विभाग के अनुसार 29 से चार जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस बीच दो से चार जुलाई को 40-50 किमी की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं, पश्टिम यूपी के कई इलाकों में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए मौसम की राहत बस एक-दो दिन दूर है। भारत मौसम विभाग के अनुसार आगरा में मंगलवार और बुधवार को 60 किमी की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा, लेकिन यह आंधी-बारिश यूपी में आने वाले मानसून की दस्तक के लिए रास्ता तैयार करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को हीटवेव के आसार हैं। अत्यधिक गर्म हवाएं चलेंगी। इसके बाद 30 जून की रात को बादल छा सकते हैं। इस दौरान बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बारिश की शुरूआत एक जुलाई से होने के आसार हैं। इसके बाद रोज बारिश हो सकती है। 30 से लेकर 70 फीसदी बारिश का अनुमान लगाया गया है।

इस सीजन करीब 15 दिन की बारिश का घाटा हो गया है। बीते साल 16 जून से प्री-मानसून बारिश शुरू हो गई थी। इसके बाद कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश के बाद जून अंत तक करीब 120 मिली मीटर बारिश हिस्से आई थी। इस सीजन पहली बूंद भी नहीं गिरी है। यूपी में मानसून की औसत बारिश 650 एमएम है। यह जून से लेकर सितंबर तक रिकार्ड की जाती है। आम तौर पर 10 से 15 जून के बीच प्री-मानसून बारिश शुरू हो जाती है। जबकि 25 जून से मानसूनी बारिश का आगाज होता है।