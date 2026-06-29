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UP Weather: यूपी में सबसे गर्म शहर रहा प्रयागराज, कई शहरों में कल से धूल भरी आंधी-बारिश का अलर्ट

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Weather: यूपी में रविवार को प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा। कई शहरों में कल से धूल भरी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को जल्द गर्मी से राहत मिल सकती है।

UP Weather: यूपी में सबसे गर्म शहर रहा प्रयागराज, कई शहरों में कल से धूल भरी आंधी-बारिश का अलर्ट

नऊयूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी है। रविवार को भी तेज धूप और गर्म हवाओं ने झुलसाया। दोपहर में तपिश के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रविवार को प्रयागराज में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। प्रदेश का सर्वाधिक गर्म शहर प्रयागराज रहा। वहीं बांदा का अधिकतम तापमान 39.6 रिकॉर्ड किया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 0.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी। वहीं शनिवार की रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शुक्रवार की रात का न्यूनतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गयी।

दिन और रात का तापमान बढ़ने से कूलर-पंखे गर्म हवा उगलते रहे। मौसम विभाग के अनुसार 29 से चार जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस बीच दो से चार जुलाई को 40-50 किमी की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं, पश्टिम यूपी के कई इलाकों में भीषण गर्मी झेल रहे लोगों के लिए मौसम की राहत बस एक-दो दिन दूर है। भारत मौसम विभाग के अनुसार आगरा में मंगलवार और बुधवार को 60 किमी की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं।

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मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार के बाद मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा, लेकिन यह आंधी-बारिश यूपी में आने वाले मानसून की दस्तक के लिए रास्ता तैयार करेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को हीटवेव के आसार हैं। अत्यधिक गर्म हवाएं चलेंगी। इसके बाद 30 जून की रात को बादल छा सकते हैं। इस दौरान बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बारिश की शुरूआत एक जुलाई से होने के आसार हैं। इसके बाद रोज बारिश हो सकती है। 30 से लेकर 70 फीसदी बारिश का अनुमान लगाया गया है।

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इस सीजन करीब 15 दिन की बारिश का घाटा हो गया है। बीते साल 16 जून से प्री-मानसून बारिश शुरू हो गई थी। इसके बाद कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश के बाद जून अंत तक करीब 120 मिली मीटर बारिश हिस्से आई थी। इस सीजन पहली बूंद भी नहीं गिरी है। यूपी में मानसून की औसत बारिश 650 एमएम है। यह जून से लेकर सितंबर तक रिकार्ड की जाती है। आम तौर पर 10 से 15 जून के बीच प्री-मानसून बारिश शुरू हो जाती है। जबकि 25 जून से मानसूनी बारिश का आगाज होता है।

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सामान्य स्थितियां रहने पर सीजन के पहले माह आम तौर पर 100 से 150 एमएम बारिश हो जाती है। इसके बाद जुलाई और अगस्त बारिश के मुख्य महीने होते हैं। इस दौरान करीब 550-600 एमएम बारिश हो जाती है। सितंबर के महीने में 50-60 एमएम बारिश हो सकती है। इसी माह बादलों की विदाई होती है। यानि सामान्य स्थिति होने पर औसत बारिश का आंकड़ा पार हो जाता है। मानसून मजबूत होने पर कई बार औसत से कहीं अधिक बारिश भी रिकार्ड की गई है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जून अंत में भी बादल दिखाई नहीं दे रहे, भीषण गर्मी के साथ उमस की मार झेलनी पड़ रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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