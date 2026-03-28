UP Weather: दो दिन मौसम में बदलाव नहीं, 29 मार्च की शाम से आंधी-बारिश और ओले भी

यूपी में मौसम फिर करवट लेने वाला है। रविवार से बदलाव के आसार हैं। इस दिन हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार और मंगलवार को तेज रफ्तार अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

यूपी में मौसम फिर करवट लेने वाला है। रविवार से बदलाव के आसार हैं। इस दिन हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार और मंगलवार को तेज रफ्तार अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के जिलों में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को सुबह बादल छाए रहे। इस दौरान बारिश के आसार बने, लेकिन बरसात नहीं हुई। लगभग यही हाल शनिवार को भी रहेगा। इसके बाद मौसम पलट सकता है।

रविवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन में एक या दो स्पैल में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार और मंगलवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा, आंधी, तूफान की आशंका है। इस दौरान बारिश भी होगी। बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका भी जताई गई है। ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं।

29 मार्च से फिर शुरू होगा बारिश का दौर मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान विक्षोभ का असर शनिवार से कम होगा, जिससे 28 और 29 मार्च को तापमान में फिर से 3-6 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह गर्मी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। 29 मार्च की देर शाम या रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव से 1 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

मौसम का मिजाज गुरुवार की रात से ही बदल गया था। भोर में कुछ इलाकों में तेज बौछार पड़ी। इसके बाद हल्की धूप निकली। कुछ देर में ही आसमान में फिर काले घने बादल छा गए। इस दौरान हवा के झोंके पंखे की जरूरत खत्म कर रहे थे। दोपहर बाद कई इलाकों में फिर से कुछ मिनट फुहारें पड़ीं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में कुल 2.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दिन के तापमान में बारिश की वजह से गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान में बादल छाने और हवा में नमी बढ़ने के कारण थोड़ी उमस भी रही।