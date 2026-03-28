UP Weather: दो दिन मौसम में बदलाव नहीं, 29 मार्च की शाम से आंधी-बारिश और ओले भी
यूपी में मौसम फिर करवट लेने वाला है। रविवार से बदलाव के आसार हैं। इस दिन हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार और मंगलवार को तेज रफ्तार अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।
यूपी में मौसम फिर करवट लेने वाला है। रविवार से बदलाव के आसार हैं। इस दिन हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार और मंगलवार को तेज रफ्तार अंधड़, बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के जिलों में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को सुबह बादल छाए रहे। इस दौरान बारिश के आसार बने, लेकिन बरसात नहीं हुई। लगभग यही हाल शनिवार को भी रहेगा। इसके बाद मौसम पलट सकता है।
रविवार को सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और दिन में एक या दो स्पैल में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार और मंगलवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा, आंधी, तूफान की आशंका है। इस दौरान बारिश भी होगी। बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका भी जताई गई है। ओलावृष्टि के भी आसार जताए गए हैं।
29 मार्च से फिर शुरू होगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान विक्षोभ का असर शनिवार से कम होगा, जिससे 28 और 29 मार्च को तापमान में फिर से 3-6 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन यह गर्मी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। 29 मार्च की देर शाम या रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसके प्रभाव से 1 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फिर से वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री का उतार-चढ़ाव बना रहेगा।
मौसम का मिजाज गुरुवार की रात से ही बदल गया था। भोर में कुछ इलाकों में तेज बौछार पड़ी। इसके बाद हल्की धूप निकली। कुछ देर में ही आसमान में फिर काले घने बादल छा गए। इस दौरान हवा के झोंके पंखे की जरूरत खत्म कर रहे थे। दोपहर बाद कई इलाकों में फिर से कुछ मिनट फुहारें पड़ीं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ में कुल 2.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दिन के तापमान में बारिश की वजह से गिरावट हुई। अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आसमान में बादल छाने और हवा में नमी बढ़ने के कारण थोड़ी उमस भी रही।
इस वजह से रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह सामान्य से 4.3 डिग्री अधिक 22.1 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बूंदा-बांदी के साथ हुई हल्की वर्षा के कारण अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में औसतन 3 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इसका प्रभाव समाप्त होने से 28-29 मार्च के दौरान अधिकतम तापमान में लगभग इतनी ही वृद्धि होगी। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दोबारा 3 से 6 डिग्री की गिरावट आने की सम्भावना है। अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 मार्च देर शाम या रात से प्रदेश में वर्षा का अगला दौर आरम्भ होकर महीने के अन्त तक जारी रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें