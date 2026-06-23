UP Weather: मॉनसून हुआ लेट, अभी और सताएगी उमस भरी गर्मी, हीटवेव के आसार

UP Weather: यूपी में मॉनसून लेट हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उमस भरी गर्मी अभी और सताएगी। अगले दो दिन के लिए हीटवेव के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं, तापमान में भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी।

यूपी में फिलहाल मानसून की एंट्री में देरी हो रही है। हालांकि इस बीच पश्चिम यूपी में अगले दो दिनों तक बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। वहीं, कई इलाकों में हीटवेव चलने के आसार हैं। जहां बूंदाबांदी से ऐसा होने पर गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। मानसून की बारिश अब जुलाई में ही संभव नजर आती है। मौसम विभाग ने बीते दिनों 29 जून से मानसूनी बारिश के संकेत दिए थे। पहले दिन 60 फीसदी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था।

लेकिन, अब मानसून लेट हो रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी रफ्तार धीमा बताई जा रही है, इसलिए यूपी और आसपास तक बादलों के आने में देरी हो रही है। अब जून के अंत में भी मानसूनी बारिश के आसार नहीं रह गए हैं। इसलिए जुलाई के पहले सप्ताह सीजन की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। इस बीच मंगलवार और बुधवार को हल्की हवाओं के साथ रिमझिम या बौछारें पड़ सकती हैं।

40.6 डिग्री रहा दिन का पारा सोमवार को हालांकि सुबह के बाद मध्यम रफ्तार की हवाएं चलीं। लेकिन, दोपहर में यह लू में बदल गईं। इससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 58 रहा है।

29 जून को करवट ले सकता है तराई में मौसम ज्येष्ठ माह में गर्मी अभी राहत देने को तैयार नहीं है। अगले सात दिनों बाद मौसम के बदलने के आसार हैं। हालांकि इससे पूर्व तपिश और गरम हवाओं ने लोगों को झुलसा कर रख दिया। हीट वेव के त्रस्त लोग अब मानूसन के पहुंचने का इंतजार कर रहे है। मौसम के जानकारों का कहना है कि जिले में 29 को मौसम बदल सकता है। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों तराई का मौसम गर्म है। इंसानों की तरह ही बेजुबान भी भीषण गर्मी की मार से त्रस्त हैं। दिन में सुबह नौ बजे के बाद ही तामपान 30 से 32 डिग्री तक पहुंच रहा है। गर्मी के चलते मौसम ने हर किसी को परेशान कर रखा है। अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि आर्द्रता 58 से 46 दर्ज की गई है।