UP Weather: मॉनसून हुआ लेट, अभी और सताएगी उमस भरी गर्मी, हीटवेव के आसार
UP Weather: यूपी में मॉनसून लेट हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उमस भरी गर्मी अभी और सताएगी। अगले दो दिन के लिए हीटवेव के आसार बताए जा रहे हैं। वहीं, तापमान में भी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी।
यूपी में फिलहाल मानसून की एंट्री में देरी हो रही है। हालांकि इस बीच पश्चिम यूपी में अगले दो दिनों तक बूंदाबांदी के आसार जताए गए हैं। वहीं, कई इलाकों में हीटवेव चलने के आसार हैं। जहां बूंदाबांदी से ऐसा होने पर गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है। मानसून की बारिश अब जुलाई में ही संभव नजर आती है। मौसम विभाग ने बीते दिनों 29 जून से मानसूनी बारिश के संकेत दिए थे। पहले दिन 60 फीसदी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था।
लेकिन, अब मानसून लेट हो रहा है। मध्य प्रदेश में इसकी रफ्तार धीमा बताई जा रही है, इसलिए यूपी और आसपास तक बादलों के आने में देरी हो रही है। अब जून के अंत में भी मानसूनी बारिश के आसार नहीं रह गए हैं। इसलिए जुलाई के पहले सप्ताह सीजन की शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। इस बीच मंगलवार और बुधवार को हल्की हवाओं के साथ रिमझिम या बौछारें पड़ सकती हैं।
40.6 डिग्री रहा दिन का पारा
सोमवार को हालांकि सुबह के बाद मध्यम रफ्तार की हवाएं चलीं। लेकिन, दोपहर में यह लू में बदल गईं। इससे तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 58 रहा है।
29 जून को करवट ले सकता है तराई में मौसम
ज्येष्ठ माह में गर्मी अभी राहत देने को तैयार नहीं है। अगले सात दिनों बाद मौसम के बदलने के आसार हैं। हालांकि इससे पूर्व तपिश और गरम हवाओं ने लोगों को झुलसा कर रख दिया। हीट वेव के त्रस्त लोग अब मानूसन के पहुंचने का इंतजार कर रहे है। मौसम के जानकारों का कहना है कि जिले में 29 को मौसम बदल सकता है। भीषण गर्मी के चलते इन दिनों तराई का मौसम गर्म है। इंसानों की तरह ही बेजुबान भी भीषण गर्मी की मार से त्रस्त हैं। दिन में सुबह नौ बजे के बाद ही तामपान 30 से 32 डिग्री तक पहुंच रहा है। गर्मी के चलते मौसम ने हर किसी को परेशान कर रखा है। अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि आर्द्रता 58 से 46 दर्ज की गई है।
अनुमान है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी होगी। बताया जा रहा है कि 29 जून से मौसम बदल सकता है。मौसम में बदलाव, बार-बार उतार चढ़ाव के कारण दिन में कई मर्तबा धुंध सी दिखी। इससे कई बार तराई में ऐसा लगा कि मौसम बदल जाएगा। पर यह कयास कमोबेश निरर्थक साबित हुए। लेागों को सुबह से शाम तक कई बार ऐसा लगा कि आज मौसम बदल जाएगा। पर ऐसा नहीं हो सका। मौसम के अभी कोई संकेत नहीं हैं। राजकीय कृषि विज्ञान केंद्र के डा.एसएस ढाका ने बताया कि मौसम बदलने हाल फिलहाल संकेत नहीं है। अभी अगर कोई चेंज आएगा तो वह 29 जून अथवा इसके बाद आ सकता है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें