Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather report Today mantha cyclone Heavy Rains like Monsoon Temperature Decrease Cold Increase
UP Weather: मोंथा तूफान से मॉनसून जैसी बारिश का अलर्ट, गिरेगा पारा; कल से बढ़ेगी ठंड

UP Weather: मोंथा तूफान से मॉनसून जैसी बारिश का अलर्ट, गिरेगा पारा; कल से बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवर्ती तूफान मोंथा का असर गुरुवार को पूर्वी यूपी में नजर आया। ठंडी हवा के बीच आसमान में गहरे काले बादल छाए रहे। पूरे दिन रुक-रुक कर रिमझिम फुहारे गिरती रहीं। इससे पारा काफी नीचे आ गया।

Fri, 31 Oct 2025 09:00 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवर्ती तूफान मोंथा का असर गुरुवार को पूर्वी यूपी में नजर आया। ठंडी हवा के बीच आसमान में गहरे काले बादल छाए रहे। पूरे दिन रुक-रुक कर रिमझिम फुहारे गिरती रहीं। इससे पारा काफी नीचे आ गया। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को करीब 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस बीच अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 9 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। लुढ़के पारे ने अक्तूबर में दिन के तापमान का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश का यह सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रह सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुरुवार को अधिकतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से करीब 9 डिग्री सेल्सियस नीचे था। बीते 20 वर्षों में यह अक्तूबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 2005 में 21 अक्तूबर को दिन का तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस था। सामान्यत: अक्टूबर में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य तापमान से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम था।

ये भी पढ़ें:जीव विज्ञान के एक पद पर सर्वाधिक 707 ने की दावेदारी, सहायक अध्यापक भर्ती का हाल

पूरे प्रदेश में मॉनसून जैसी बारिश, आज भी अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोंथा और पूर्व मध्य अरब सागर में कम दबाव के क्षेत्र के डिप्रेशन से उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गुरुवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। मानसून जैसी बारिश से दिन का पारा 03.4 डिग्री सेल्सियस गिरा। यह सीजन (अक्तूबर) का सबसे कम तापमान है। इसने दिन में भी सर्दी का अहसास कराया। शुक्रवार को भी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

पूर्व मध्य अरब सागर के डिप्रेशन ने देश के बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यहां के ज्यादातर जिलों में बुधवार रात से बूंदाबांदी और बारिश का दौर शुरू हो गया जो गुरुवार को भी जारी है। सुबह तो बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन बाद में यह बारिश में बदल गई। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देर शाम तक होती रही।

बारिश के कारण नमी का अधिकतम प्रतिशत 98 और न्यूनतम 96 पहुंच गया। ऐसे में तापमान गिर गया। दिन का पारा सीजन का सबसे कम 22.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |