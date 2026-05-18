UP Weather: यूपी में दो दिन के लिए लू-गर्मी का अलर्ट, उमस के साथ बढ़ा तापमान
मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में तेज धूप और तपिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। शनिवार को अधिकतम तापमान फिर बढ़ गया। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में इसके 45 डिग्री सेल्सियस से उपर जाने का पूर्वानुमान जताया है।
मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में तेज धूप और तपिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। शनिवार को अधिकतम तापमान फिर बढ़ गया। मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में इसके 45 डिग्री सेल्सियस से उपर जाने का पूर्वानुमान जताया है। फिलहाल रविवार को दिन का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब एक डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तापमान की वृद्धि पिछले 24 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में एक-एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई।
हवा में नमी की मात्रा में कमी आने से लोगों को तेज धूप के कारण जलन महसूस हुई। इससे तापमान की तीव्रता वास्तविक तापमान से कहीं अधिक रही। पुरवा हवा की गति भी मंद होकर पूरे दिन करीब 2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अगले पांच-छह दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 22 मई तक दिन का औसतन चार से पांच डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है। रात का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक सुधरने की संभावना है।
रविवार की सुबह से ही धूप खिली रही। इसके असर से दिन में हवा में नमी की मात्रा में तेजी से कमी आई और धूप की तपिश वास्तविक प्रभाव से कहीं अधिक महसूस हुई। इधर, मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों में तापमान के और अधिक बढ़ने और नमी में कमी आने की आशंका जताई है। इससे फिर त्वचा झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो सकता है।
मौसम विभाग का कहना है कि जेट स्ट्रीम उत्तर की ओर मुड़ रही है। इससे हाई प्रेशर रिज बन रहा है, जो अधिक तापमान का कारण बन रहा है। कहा कि अगले दो-तीन दिनों तक आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा। इससे हवा में नमी की मात्रा तेजी से कम होगी। इससे झुलसाने वाली गर्मी महसूस हो सकती है।
कभी धूप-कभी बादल
कभी तेज धूप तो कभी बादल छाने से मौसम को लेकर यहां के लोग परेशान हैं । पिछले कई दिनों से रात को तेज हवा के साथ बारिश हो रही थी। दूसरी ओर दिन को तेज धूप व उसम लोगों को परेशान कर रहा है। रविवार को सुबह से ही तेज धूप निकलने के साथ उमस भरी गर्मी ने लोगों को खूब परेशान किया। सूरज के सख्त तेवर से इन दिनों गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप व उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अभी जून महीने आना बाकी है । अभी से भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें