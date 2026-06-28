UP Weather: यूपी में अगले दो दिन लू का प्रकोप, गर्मी से राहत दिलाने को मॉनसून भी जल्द देगा दस्तक
UP Weather: यूपी में अगले दो दिन मौसम विभाग ने लू के प्रकोप का अलर्ट जारी किया है। वहीं, गर्मी से राहत दिलाने को मॉनसून भी जल्द यूपी में दस्तक देगा। हालांकि, यूपी के अभी कुछ ही हिस्सों में बारिश होगी। ये भी हल्की से मध्यम ही रहेगी।
जून का महीना खत्म होने को है लेकिन अभी तक यूपी में बारिश नहीं हुई है। गर्मी अपने चरम पर है। इसी के बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले दो दिन यूपी में लू का प्रकोप रहेगा। आईएमडी के अनुसार, जहां मॉनसून आगे बढ़ने लगा है। वहीं, अभी इसके यूपी पहुंचने में दो दिन और लगेंगे। ऐसे में दो दिन हीटवेव के साथ लू का सामना करना पड़ेगा।
हालांकि, दो दिन के बाद 30 जून से मौसम विभाग ने मॉनसून की दस्तक की भी जानकारी दी है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन के दौरान भीषण लू चलने की संभावना है। यहां तापमान 40°डिग्री से 43° डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में हरियाणा के रोहतक शहर के बाद प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा।
30 जून से मॉनसूनी बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार दो तीन दिनों में पूर्वी यूपी में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक मानसून का असर यूपी में दिखने की उम्मीद है। इसका असर होते ही तापमान में 7.0 डिग्री तक की गिरावट आएगी।
प्रयागराज देश में दूसरा सबसे गर्म जिला
शनिवार को प्रयागराज देश में दूसरा सबसे गर्म जिला रहा। यहां तापमान सामान्य से 6.9 डिग्री अधिक 43.2 दर्ज किया गया। वाराणसी में 42.5 तापमान दर्ज किया गया।
देर रात आंधी-बारिश
लखनऊ में शनिवार को दिन में लू की स्थिति रही। अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात में मौसम बदला और तेज हवा के साथ बौछारें पड़ीं।
दिन में लू ,रात में तेज हवा संग बारिश
उमस और गर्मी से बेचैन कर देने वाली रात के बाद शनिवार को दिन में लू की स्थिति रही। शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.8 डिग्री ऊपर उछल गया। यह 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को उमस बेहद ज्यादा बढ़ गई। रात में मौसम बदला और तेज हवा के साथ बौछार पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव की वजह शहर का तापमान तेजी से ऊपर चढ़ना था।
मानसून भले ही अभी यूपी में सक्रिय नहीं है लेकिन नम पुरवा हवा हावी है। तापमान ज्यादा होने से गर्म हवा तेजी से ऊपर उठी और हवा की नमी से स्थानीय स्तर पर एक सिस्टम बन गया। इसी वजह से मौसम में यह बदलाव आया। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी और उमस का सिलसिला रविवार को जारी रह सकता है, हालांकि मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि माह के अंत तक अच्छी बारिश शहर को भिगोएगी।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें