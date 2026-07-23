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UP Rain: यूपी में उमस और तापमान कम, अगले दो दिन गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बुधवार को मौसम ने फिर करवट ली। सुबह से धूप और बादलों की आंख-मिचौली के बीच शाम होते-होते शहर सहित जमानियां क्षेत्र में रिमझिम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत का एहसास कराया।

UP Rain: यूपी में उमस और तापमान कम, अगले दो दिन गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

यूपी के कई इलाकों में हो रही झमाझम बारिश से हर किसी को राहत मिल रही है। बारिश के चलते दिन-रात के तापमान में कमी होने के साथ गर्मी और उमस में कमी हुई। हालांकि बुधवार को सुबह धूप निकली और गर्मी व उमस से पसीना छूटने लगा। लेकिन दोपहर में मौसम ने करवट ली। आसमान में बादलों ने डेरा डाला। शाम को शुरू हुई बारिश रुक-रुक कर देर रात तक जारी रही। 24 घंटे में 7.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गयी। मौसम विभाग के अनुसार, 23 से 25 जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के बारिश होने की संभावना है।

उमस से राहत

दिनभर की उमस और बादलों की आंख-मिचौली के बाद बुधवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई। हालांकि बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख मार्गों पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। बुधवार सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही बनी हुई थी। धूप नहीं निकलने के बावजूद उमस का असर कम नहीं हुआ और लोग पसीने व चिपचिपाहट से परेशान रहे। दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला और आसमान में घने काले बादल छा गए।इसके बाद तेज हवाओं के साथ शाम करीब छह बजे बारिश शुरू हुई, जो कुछ देर तक तेज गति से जारी रही।

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बारिश के कारण शहरों के कई स्थानों पर पानी भर गया। निचले इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गईं। जलभराव के कारण सबसे अधिक परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ी। कई जगह वाहन धीमी गति से चलते नजर आए, जबकि राहगीरों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। बारिश के बाद मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली। शाम को कई लोग घरों से बाहर निकले, वहीं बच्चों ने भी बारिश का जमकर आनंद लिया। उधर, किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई है। किसानों का कहना है कि वर्तमान समय में हुई बारिश धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए लाभदायक साबित होगी। खेतों में नमी आने से फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

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जलभराव से परेशान

सुबह के समय आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बीच-बीच में तेज धूप भी निकलती रही। दिनभर धूप-छांव का सिलसिला चलता रहा। शाम को अचानक मौसम बदला और हल्की बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश ज्यादा देर तक नहीं हुई, लेकिन इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और वातावरण में ठंडक महसूस हुई। मौसम में बदलाव के साथ लोगों को गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को लेकर लोगों की चिंता बनी हुई है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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