UP Weather: घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन भरी सर्दी-गिरा पारा

संक्षेप: पहाड़ों से आ रहीं तेज बर्फीली हवाओं से यूपी कंपकंपाने लगा। दिन में ही ठिठुरन भरी सर्दी से लोग बेहाल हो गए। दिन-रात का पारा गिर गया। कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। दिन का पारा भी सीजन (दिसंबर) का सबसे कम रहा। सुबह और देर रात घना कोहरा रहा।

पहाड़ों से आ रहीं तेज बर्फीली हवाओं से यूपी कंपकंपाने लगा। दिन में ही ठिठुरन भरी सर्दी से लोग बेहाल हो गए। दिन-रात का पारा गिर गया। कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। दिन का पारा भी सीजन (दिसंबर) का सबसे कम रहा। सुबह और देर रात घना कोहरा रहा। हाईवे पर दृश्यता शून्य और शहरों में 30 मीटर रही। आईएमडी ने यूपी में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है।

पश्चिमी विक्षोभ जिसे कमजोर आंका जा रहा था वह अधिक प्रभावी निकला। विक्षोभ ने उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में सर्दी और कोहरे को बढ़ा दिया। सीजन का यह पहला विक्षोभ रहा जिसने बिहार तक मार की। विशेषकर कोहरे की मोटी चादर मैदानी राज्यों में तनी रही। कोहरे कई क्षेत्रों में अत्यधिक घना तो कहीं मध्यम कोहरा रहा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, कोहरे की दृश्यता (विजिबिलिटी) शून्य रही। अनेक स्थानों पर ऐसी ही स्थिति रही है। अन्य क्षेत्रों में कोहरे में दृश्यता 30 मीटर रही। प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, कुशीनगर में दृश्ता शून्य, बहराइच में 20 मीटर, फतेहगढ़, बलिया और हरदोई में 30 से 40 मीटर तक दृश्यता रही। रात का तापमान 09.0 से गिरकर 06.0 डिग्री रहा जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है। यह सीजन का सबसे कम पारा रहा। इटावा में रात का पारा 7.0, बुलंदशहर 8.0, लखीमपुर खीरी 8.2 और हरदोई में 08.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

अधिकतम पारा 21.9 से 20.9 डिग्री सेल्सियस आ गया। यह सीजन का सबसे कम पारा रहा। दिन का तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हवा की रफ्तार बेहद तेज रही। दिन में बर्फीली हवा की गति 20 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो चुका है, जिसके कारण सर्दी और कोहरा बढ़ा। वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 19 दिसंबर को आने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों पर पूर्व में हुई बर्फबारी के बाद चलीं तेज हवाओं के कारण जनवरी जैसी ठिठुरन दिसंबर के तीसरे सप्ताह में ही हो गई। इसके अतिरिक्त एक विक्षोभ और था जो निष्प्रभावी हो गया।

अचानक ठिठुरन भरी सर्दी आ जाने से दिन में ही शहर में ही लोग अलाव जलाते दिखे। दिन में ही लोग कैप और मफलर से सिर-कान ढके दिखाई दिए। धूप निकली लेकिन राहत नहीं दे सकी। इंसान ही नहीं जानवर भी इस सर्दी से बेबस दिखाई दिए। वे अलाव के नजदीक रहे या दुबके बैठे रहे।

दिन-रात के तापमान में आ सकती कमी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 22 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रांतीय आईएमडी ने प्रदेश के ऊपरी हिस्से में रेड और नीचे यलो अलर्ट की चेतावनी दी है। तेज बर्फीली हवाएं गुरुवार को भी चलती रहेंगी। इससे रात-दिन के तापमान में अभी और कमी आ सकती है।