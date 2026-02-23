UP Weather: तापमान बढ़ने से मौसम में और घुलेगी गर्माहट, यूपी में अभी बारिश के आसार नहीं

फरवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। आने वाले चार से पांच दिनों तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। किसी भी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने से फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिख रहे।

फरवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। आने वाले चार से पांच दिनों तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। किसी भी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने से फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिख रहे। दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है।

हालांकि सुबह और देर शाम के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जिससे लोगों को अभी भी हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है। यूपी के कई जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। दोपहर में धूप की तीव्रता बढ़ने से गर्माहट का एहसास होगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

मौसम में इस बदलाव का असर जनजीवन पर भी दिखने लगा है। दिन में बाजारों में चहल-पहल बढ़ रही है, जबकि सुबह के समय हल्की ठंड लोगों को सावधानी बरतने की याद दिला रही है। चिकित्सकों ने बदलते मौसम में खानपान और पहनावे में संतुलन रखने की सलाह दी है।

दोपहर में सताने लगी गर्मी यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन में तेज धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ने लगा है। रविवार को दोपहर के समय धूप चुभने लगी और लोगों को पंखों का सहारा लेना पड़ा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह और शाम के समय अब भी हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दोपहर में गर्मी पसीना छुड़ा रही है। बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोग धूप से बचने के लिए छाया तलाशते नजर आए।