UP Weather: तापमान बढ़ने से मौसम में और घुलेगी गर्माहट, यूपी में अभी बारिश के आसार नहीं

Feb 23, 2026 06:46 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
फरवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। आने वाले चार से पांच दिनों तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। किसी भी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने से फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिख रहे।

फरवरी के अंतिम सप्ताह में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। आने वाले चार से पांच दिनों तक पश्चिम उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। किसी भी बड़े पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय न होने से फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिख रहे। दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर के समय तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है।

हालांकि सुबह और देर शाम के समय हल्की ठंडक बनी रहेगी, जिससे लोगों को अभी भी हल्के गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस हो सकती है। यूपी के कई जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान है। दोपहर में धूप की तीव्रता बढ़ने से गर्माहट का एहसास होगा। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।

मौसम में इस बदलाव का असर जनजीवन पर भी दिखने लगा है। दिन में बाजारों में चहल-पहल बढ़ रही है, जबकि सुबह के समय हल्की ठंड लोगों को सावधानी बरतने की याद दिला रही है। चिकित्सकों ने बदलते मौसम में खानपान और पहनावे में संतुलन रखने की सलाह दी है।

दोपहर में सताने लगी गर्मी

यूपी में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन में तेज धूप के साथ गर्मी का असर बढ़ने लगा है। रविवार को दोपहर के समय धूप चुभने लगी और लोगों को पंखों का सहारा लेना पड़ा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह और शाम के समय अब भी हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दोपहर में गर्मी पसीना छुड़ा रही है। बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोग धूप से बचने के लिए छाया तलाशते नजर आए।

पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साफ आसमान और खिली धूप के चलते दिन का पारा चढ़ रहा है। रविवार को सुबह हल्की ठंड महसूस हुई। दिन बढ़ने के साथ गर्मी का असर बढ़ गया। दोपहर में लोगों को गर्मी का अहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने के आसार हैं। तापमान में तेजी देखने को मिलेगी और दिन के साथ ही रात में भी गर्मी बढ़ेगी। मौसम के इस बदलाव से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

