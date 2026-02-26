Hindustan Hindi News
UP Weather: जल्दी आ गई गर्मी अब होली पर बारिश नहीं, तापमान 32 डिग्री के पार

Feb 26, 2026 06:35 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
होली के दिन रंगों के सराबोर होने वालों को मौसम का भी साथ मिलेगा। होली पर अब बारिश की संभावना ना के बराबर है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी इस बार जल्दी आ गई है और होली पर बारिश नहीं होगी। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से अधिक तो रात का तापमान सामान्य के करीब बना रहेगा।

होली के दिन रंगों के सराबोर होने वालों को मौसम का भी साथ मिलेगा। होली पर अब बारिश की संभावना ना के बराबर है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी इस बार जल्दी आ गई है और होली पर बारिश नहीं होगी। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से अधिक तो रात का तापमान सामान्य के करीब बना रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग के विशेषज्ञों ने बुधवार को जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक रह सकता है। इस दौरान मध्यम गति से पछुआ हवा चल सकती है।

इधर, बुधवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान के आंशिक कमी आई। हालांकि, इस दौरान पछुआ हवा की गति अपेक्षाकृत सामान्य बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि अगले एक सप्ताह में मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। फिलहाल तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। पूरे समय पछुआ हवा चलती रह सकती है। इससे मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। पिछले 24 घंटे मे अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिनभर पांच किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली।

बढ़ेगा तापमान

मौसम के बदलाव का असर दिख रहा है। दिन में तेज धूप और सुबह-शाम ठंड रहती है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में अभी और बढ़ौतरी दर्ज की जाएगी। आने वाले दो दिनों में तापमान बढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। गर्मी बढ़ने से बुखार, सर्दी-जुकाम और बदन दर्द के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

यूपी में तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, हालांकि सुबह और शाम के समय मौसम ठंडा बना रहता है। खबरों के मुताबिक, होली के दौरान तापमान में और भी उछाल आने की संभावना है, जिससे चिलचिलाती धूप के कारण लोगों को अत्यधिक पसीना आएगा। यह स्थिति केवल यूपी तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भी देखने को मिलेगी।

आज न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक (लगभग 3.1 से 5.0 डिग्री सेल्सियस अधिक) दर्ज किया जा सकता है। अगले दिन, 27 फरवरी 2026 को आसमान अधिकतर साफ रहने की संभावना है। यूपी में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

