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UP Weather: दिनभर बदलता यूपी का मौसम; दिन में धूप-गर्मी सताती, रात में आंधी-बारिश से गिर रहा तापमान

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदला-बदला सा दिख रहा है। आलम यह है कि पल भर में झमाझम बारिश होने लग रही है और अगले ही पल धूप भी खिल जा रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने जेठ के महीने में गर्मी को भगाने के साथ ही ठंड को पुन: लाने का काम कर दिया है।

UP Weather: दिनभर बदलता यूपी का मौसम; दिन में धूप-गर्मी सताती, रात में आंधी-बारिश से गिर रहा तापमान

यूपी में मौसम का मिजाज इन दिनों काफी बदला-बदला सा दिख रहा है। आलम यह है कि पल भर में झमाझम बारिश होने लग रही है और अगले ही पल धूप भी खिल जा रही है। मौसम के इस बदले मिजाज ने जेठ के महीने में गर्मी को भगाने के साथ ही ठंड को पुन: लाने का काम कर दिया है। बारिश-धूप-छांव के इस तिहरे खेल में लोगों को जहां गर्मी से पूरी तरह से राहत मिल गई है। दिनभर बदलते यूपी के मौसम से जहां दिन में धूप-गर्मी सताती है। वहीं, रात में आंधी-बारिश से तापमान गिरता है और ठंडक का एहसास हो रहा है।

आंधी-पानी का प्रभाव

आंधी-पानी व ओलावृष्टि के बाद ठंड भी दस्तक दे दी है। यूपी के कई जिलों में सोमवार की दोपहर अचानक से आई आंधी-पानी व ओलावृष्टि से अभी मौसम का रूख साफ भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर बुधवार की पूर्वाहृ साढ़े 11 बजे के करीब मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला। तेज हवा के साथ देखते ही देखते आसमान में काले-काले मेघ छा गए। रही सही कसर तेज बारिश ने कर दी।

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तापमान गिरा

यूपी में कुछ दिन पहले तक पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका था, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया था और लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया था। लेकिन पिछले पांच दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है। बुधवार की शाम हुई बारिश ने जहां तपती गर्मी से लोगों को राहत दिलाई। वहीं गुरुवार को बदली के बीच निकली धूप ने परेशान किया। हालांकि बीते दिनों की अपेक्षा गर्मी कम रहीं। दिन में अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

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बीते बुधवार की शाम अचानक बदले मौसम और बारिश ने माहौल को ठंडा कर दिया था। इससे लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिल गई थी। अब फिर से मौसम करवट ले रहा है। गुरुवार सुबह बदली के बीच धूप निकलने से तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन बीते दिनों की तुलना में गर्मी का असर कम रहा। वहीं, रात में एक बार फिर ठंडक बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पिछले हफ्ते में यूपी के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रही। जिससे मौसम में फैली गर्मी से लोगों ने निजात पाई। बेमौसम बारिश से कई जिलों में तापमान भी गिरा है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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