UP Weather: पूर्व में ऑरेंज पश्चिम में येलो अलर्ट, तेज हवा संग बारिश बदलेगी मौसम

मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान में शनिवार को सक्रिय हुआ। यूपी में गहरे काले बादल छाए रहेंगे। रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है। लोगों को तपिश वाली गर्मी से राहत मिलेगी।

सूरज की तपिश झेल रहे यूपी में रविवार को मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही कई शहरों के आसमान में बादल छाए रहे। आज से बारिश के आसार हैं। पाकिस्तान में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के साथ बंगाल की खाड़ी से भी एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वी यूपी का मौसम बदल जाएगा। इसका प्रभाव सोमवार तक रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से मंगलवार तक यूपी के आसमान में बादल छाए रहेंगे। रविवार-सोमवार को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिन के तापमान में गिरावट होगी। हालांकि रात के तापमान में इजाफा हो जाएगा। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से एक सिस्टम बना हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे सटे अफगानिस्तान में शनिवार को सक्रिय हुआ। यूपी में गहरे काले बादल छाए रहेंगे। रुक-रुक कर बूंदाबांदी हो सकती है। लोगों को तपिश वाली गर्मी से राहत मिलेगी।

सामान्य से अधिक रहा पारा शनिवार को दिन व रात का तापमान सामान्य से अधिक रहा। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार से दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में इजाफा होगा।

यूपी में आज बारिश के आसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तर भारत से गुजर रही जेट स्ट्रीम की गति अब 95 नॉट रह गई है। ऊंचाई अभी भी 12.6 किमी की है। मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी का कहना है कि 15 और 16 को तेज हवाओं संग गरज चमक के साथ छींटें पड़ सकते हैं। इससे पारे में कुछ सुधार की संभावना है। मौसम विभाग ने आगरा में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को तेज हवाएं, धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जबकि कुछ जिलों में अतिवर्षा के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है।