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UP Rain: यूपी में अगले दो दिन मॉनसून रहेगा मेहरबान, बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Rain: यूपी में अगले दो दिन मॉनसून मेहरबान रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन बारिश गर्मी से राहत दिलाएगी। यूपी के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इससे तापमान में भी गिरावट हो सकती है।

UP Rain: यूपी में अगले दो दिन मॉनसून रहेगा मेहरबान, बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

मॉनसून यूपी में सक्रिय हो चुका है। राजधानी लखनऊ के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय ने गुरुवार को इसकी औपचारिक पुष्टि कर दी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को मानसूनी सक्रियता लखनऊ में अधिक देखने को मिल सकती है। गुरुवार को दिनभर बादलों की आवाजाही रही।

दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम यानी 35.3° रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक यानी 28.0° डिग्री रहा। शाम 5:30 बजे तक शहर में 0.5 मिलीमीटर की नाममात्र बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के के मुताबिक शुक्रवार को दिन में हल्की बारिश या आंधी हो सकती है।

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आज गरजते हुए बरस सकते हैं मेघ, मॉनसून होगा मेहरबान

मानसून की सक्रियता के बीच मौसम विभाग ने यूपी के कई क्षेत्रों के लिए अगले तीन दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। शुक्रवार, शनिवार को गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं के चलते मौसम बदला-बदला रहेगा। वहीं, रविवार को भी बारिश की संभावना है। यूपी के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे में 5.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुबह आर्द्रता 73 प्रतिशत और शाम को 47 प्रतिशत रही। लेकिन उमस भरी गर्मी ने परेशान किया।

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गुरुवार को दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रही। दोपहर बाद तेज धूप निकलने से उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी मौसम का यही मिजाज बदलेगा। बादलों की आवाजाही के बीच एक-दो दौर की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा कहीं-कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि, रविवार के दिन के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बादल और वर्षा की गतिविधियों से दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे उमस और गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।

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मौसम अलर्ट

- शुक्रवार/शनिवार : गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट।

- रविवार : हल्की बारिश की संभावना, कोई विशेष चेतावनी नहीं।

- तापमान : अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान।

बरतें ये सावधानियां

- बारिश के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े न हों।

- खुले मैदान, खेत और जलाशयों से दूर रहें।

- तेज हवा में कमजोर पेड़ों, होर्डिंग व निर्माणाधीन भवनों से दूर रहें।

- खुले स्थान पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कम करें।

- मौसम खराब होने पर आवश्यक होने पर ही यात्रा करें।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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