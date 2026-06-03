UP Weather: यूपी का मौसम बदला; नहीं चलेगी लू, तीन दिन आंधी-बूंदाबांदी के आसार

UP Weather: यूपी का मौसम बदल रहा है। जहां तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी वहीं यूपी में अब लू नहीं चलेगी। लू के थपेड़ों से राहत मिलेगी। इसी के साथ ही पश्चिम यूपी में तीन दिन आंधी और बूंदाबांदी के आसार बताए जा रहे हैं।

जून की शुरुआत तपिश के साथ हुई है लेकिन आने वाले दो तीन दिनों में उमस और गर्मी का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन लहाल लू के थपेड़े परेशान नहीं करेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और नॉर्थ वेस्ट ट्रफ लाइन के सक्रिय होने से कुछ जिलों में छिटपुट बारिश-आंधी का सिलसिला जारी रहेगा।

इस सिस्टम की वजह से दक्षिण यूपी और हरियाणा के ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र विकसित हुआ है, जिसके चलते राज्य की सीमा से सटे कई जिलों में धूल भरी आंधी या तेज हवाएं चल सकती हैं। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के रूप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। वहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वेस्ट यूपी में तीन दिन आंधी-बूंदाबांदी के आसार मेरठ सहित वेस्ट यूपी में अब लू की वापसी के आसार नहीं हैं। विभिन्न मौसमी गतिविधियों के चलते वेस्ट यूपी में दिन-रात के तापमान सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। आज से छह जून तक एक बार फिर से हल्की बूंदाबांदी और आंधी के आसार हैं। इससे तापमान में और गिरावट हो सकती है। बारिश की इन गतिविधियों से हवा की गुणवत्ता भी मध्यम श्रेणी में रिकॉर्ड की गई।

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को मेरठ में दिन-रात का तापमान क्रमश: 36.5 एवं 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से 1.3 एवं 0.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। सोमवार के सापेक्ष दिन में 2.2 एवं रात में 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। मेरठ का एक्यूआई 172 दर्ज हुआ जो मध्यम श्रेणी में है। मौसम विभाग के अनुसार आज से छह जून तक वेस्ट यूपी में मौसमी गतिविधियों के आसार हैं।

मंगलवार को पहले धूप फिर बारिश से बदला मौसम मंगलवार को मौसम के मिजाज का मिला-जुला असर रहा। सुबह में निर्धारित समय पर तेज धूप निकलने के साथ ही दिन की शुरूआत हुई। सुबह से ही गर्मी का असर जारी रहा और लोगों को उमस से परेशान होना पड़ा। हालांकि शाम को कई इलाकों में आंधी-पानी से मौसम में बदलाव होने पर राहत मिली। कुछ जगहों पर हल्की बरासात भी हुई। पिछले कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही आंधी-पानी से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद थी। रविवार और सोमवार को कुछ जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश हुई। इसके बाद मौसम सुहाना हो गया तथा रात के समय लोगों को गर्मी से थोड़ी-बहुत राहत मिली।