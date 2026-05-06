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UP Weather: दिन और रात के तापमान में गिरावट, अगले दो दिन आंधी-बारिश के आसार

May 06, 2026 06:46 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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पिछले पांच दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को और बढ़ गया। जेठ में सावन सी हुई रिमझिम बारिश से तपिश का गुरूर उतर गया। तेज हवा के साथ हुई बारिश से दिन और दिन- रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी।

UP Weather: दिन और रात के तापमान में गिरावट, अगले दो दिन आंधी-बारिश के आसार

पिछले पांच दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को और बढ़ गया। जेठ में सावन सी हुई रिमझिम बारिश से तपिश का गुरूर उतर गया। तेज हवा के साथ हुई बारिश से दिन और दिन- रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। बुधवार को भी तेज हवा चलने के साथ बारिश होने के आसार हैं। मंगलवार सुबह और शाम को बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी व उमस से भी राहत मिली। यहां तक कि रात में पंखे-कूलर भी बंद करने पड़े। मौसम विभाग के अनुसार, जिले में 4.6 मिमी बारिश हुई।

मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस कम था। सोमवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गयी। सोमवार की रात का न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम था। इस माह का यह सबसे कम न्यूनतम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार सात और आठ मई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

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बादलों की आवाजाही जारी

सोमवार को आई आंधी और पानी के बाद मंगलवार को भी मौसम का रुख बदला-बदला रहा। सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही जारी रही, जिससे धूप और छांव का सिलसिला चलता रहा। दिन के करीब 11 बजे से शुरू हुई हल्की बूंदाबांदी रुक-रुक कर दोपहर बाद तक जारी रही, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। देर शाम कुछ समय के लिए धूप जरूर निकली, लेकिन गर्मी का असर पहले जैसा नहीं दिखा। मई के महीने में जहां आमतौर पर तेज धूप और गर्म हवा लोगों को परेशान करती हैं, वहीं इस बदले मौसम ने तराई के लोगों को राहत दी है।

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दिनभर चलने वाली ठंड हवा और बादलों की मौजूदगी ने तापमान को नियंत्रित रखा। तापमान मई के औसत से कम है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दो से तीन दिनों तक मौसम का यही रुख बने रहने की संभावना है। बीच-बीच में बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं। इससे तापमान में अधिक बढ़ोतरी की संभावना कम है। मौसम में आए इस बदलाव का असर दैनिक जीवन पर भी पड़ा है। जहां एक ओर किसानों को हल्की बारिश से राहत मिली है, वहीं आम जनजीवन भी सुहावने मौसम का आनंद ले रहा है।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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