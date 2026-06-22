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UP Weather: यूपी में दिन की तरह अब रात भी तपी, हीटवेव चलने के आसार

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों को सता रखा है। सुबह से निकली धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। फिर दोपहर में कड़ी धूप के कारण हवाएं लू के जैसे लग रही हैं। सभी को अब अच्छी बारिश का इंतजार है।

UP Weather: यूपी में दिन की तरह अब रात भी तपी, हीटवेव चलने के आसार

यूपी में शनिवार को हवा का रुख पुरवा से बदल कर पछिया हो गया था। इसी के बाद से नमी की मात्रा में तेजी से कमी आई और तपिश ज्यादा महसूस होने लगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अब भी अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके अनुसार मंगलवार तक आसमान पूरी तरह साफ और शुष्क रहने की संभावना है। पछिया हवा का प्रभाव होने से बारिश की संभावना अगले एक सप्ताह तक नहीं दिख रही है। हालांकि, इस दौरान आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं।

बंगाल की खाड़ी में मानसूनी परिस्थितियों के कमजोर पड़ने का असर यूपी में मौसम पर भी पड़ा है। इससे अभी तक सामान्य से काफी कम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यह सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री नीचे रहा। इस दौरान हवा में नमी की औसत मात्रा 20 प्रतिशत घटकर महज 60 प्रतिशत रही। इससे धूप से जलन महसूस हुई। वहीं 9 किमी प्रति घंटे की गति से पछिया हवा चली।

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सबसे गर्म रही रात

मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच दिन की तरह अब रात भी तपने लगी है। शनिवार की रात इस सीजन की सबसे गर्म रात रही। रविवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी दर्ज गयी।

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वहीं, शनिवार की रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शुक्रवार की रात का न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी। रविवार की दोपहर अचानक मौसम में बदलाव हुआ। शहरी इलाके में धूल भरी आंधी चलने के बाद बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, 24 जून तक हीट वेव चलने के आसार हैं। रात का तापमान अधिक होने के कारण पंखे और कूलर बेअसर साबित हुए। दीवारें और छत आग जैसे तपी।

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रात का तापमान सेहत के लिए खतरनाक

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के फिजीशियन डॉ. अजीत चौरसिया के अनुसार, रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के अधिक होने का असर पर किडनी, हृदय और फेफड़ों पर पड़ने लगता है। इससे मौत का जोखिम भी बढ़ जाता है। कई स्थितियों में यह साइलेंट किलर साबित हो जाता है। कॉल्विन अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉ. राकेश पासवान के अनुसार, रात में अधिक गर्मी के कारण नींद पूरी न होने का असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। एकाग्रता भंग होने, थकान बढ़ने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि गर्म रातों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनके सेहत का ध्यान रखना जरूरी है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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