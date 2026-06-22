UP Weather: यूपी में दिन की तरह अब रात भी तपी, हीटवेव चलने के आसार

बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों को सता रखा है। सुबह से निकली धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। फिर दोपहर में कड़ी धूप के कारण हवाएं लू के जैसे लग रही हैं। सभी को अब अच्छी बारिश का इंतजार है।

यूपी में शनिवार को हवा का रुख पुरवा से बदल कर पछिया हो गया था। इसी के बाद से नमी की मात्रा में तेजी से कमी आई और तपिश ज्यादा महसूस होने लगी। मौसम विज्ञान विभाग ने अब भी अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके अनुसार मंगलवार तक आसमान पूरी तरह साफ और शुष्क रहने की संभावना है। पछिया हवा का प्रभाव होने से बारिश की संभावना अगले एक सप्ताह तक नहीं दिख रही है। हालांकि, इस दौरान आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं।

बंगाल की खाड़ी में मानसूनी परिस्थितियों के कमजोर पड़ने का असर यूपी में मौसम पर भी पड़ा है। इससे अभी तक सामान्य से काफी कम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यह सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री नीचे रहा। इस दौरान हवा में नमी की औसत मात्रा 20 प्रतिशत घटकर महज 60 प्रतिशत रही। इससे धूप से जलन महसूस हुई। वहीं 9 किमी प्रति घंटे की गति से पछिया हवा चली।

सबसे गर्म रही रात मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच दिन की तरह अब रात भी तपने लगी है। शनिवार की रात इस सीजन की सबसे गर्म रात रही। रविवार को अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस था। यानी एक दिन में 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में कमी दर्ज गयी।

वहीं, शनिवार की रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शुक्रवार की रात का न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में 1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी। रविवार की दोपहर अचानक मौसम में बदलाव हुआ। शहरी इलाके में धूल भरी आंधी चलने के बाद बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार, 24 जून तक हीट वेव चलने के आसार हैं। रात का तापमान अधिक होने के कारण पंखे और कूलर बेअसर साबित हुए। दीवारें और छत आग जैसे तपी।