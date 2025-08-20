UP Weather: गर्मी का रेड अलर्ट! 62 तक पहुंचेगा हीट इंडेक्स, 22 अगस्त से बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी जारी है। तापमान बढ़ने और नमी का प्रतिशत अधिक होने के कारण हीट इंडेक्स रेड श्रेणी में चला गया है। प्रदेश में अगले 72 घंटों में हीट इंडेक्स 58 से 62 के बीच रहने की संभावना है। साथ ही 22 अगस्त से बारिश के आसार हैं।

उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी जारी है। तापमान बढ़ने और नमी का प्रतिशत अधिक होने के कारण हीट इंडेक्स रेड श्रेणी में चला गया है। प्रदेश में अगले 72 घंटों में हीट इंडेक्स 58 से 62 के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात के बाद से मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है जिसके बाद मामूली राहत की उम्मीद है।

मानसून की टर्फ लाइन गुजरात के सूरत, महाराष्ट्र के नंदुरबार-अमरावती से होती हुए निम्न दबाव के क्षेत्र से ईस्ट सेंट्रल ऑफ़ बंगाल तक जा रही है। इसकी वजह से उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां सीमित हो गई हैं। इसके बावजूद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। बादल न होने से तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यही उमस की वजह बन रहा है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। मंगलवार को आगरा में दिन का पारा सर्वाधिक 36.1 तक पहुंच गया। हरदोई में पारा 35 डिग्री रहा। कानपुर में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री रहा। रात का पारा भी 26.4 डिग्री तक चला गया।

साथ ही नमी का प्रतिशत 80 के ऊपर बना हुआ है। अधिकतम नमी का प्रतिशत 83 और न्यूनतम 61 रहा। इसी से हीट इंडेक्स बढ़ गया। गुरुवार से अब तक बारिश नहीं हुई है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि तापमान चढ़ने और नमी बढ़ने से हीट इंडेक्स यानी गर्मी का अहसास बढ़ जाता है। इसके अगले 72 घंटों तक 58 से 62 के बीच रहने की संभावना है। डिहाइड्रेशन की स्थिति बन जाती है। पसीना अधिक निकलने से हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को हीट इंडेक्स 58 रहा जो रेड श्रेणी में आता है।

प्रदेशभर में सबसे ज्यादा तपा आगरा बारिश के बाद लगातार तेज धूप के कारण आगरा का पारा लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को आगरा का अधिकतम तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। अन्य जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो वहीं आगरा में दिन का तापमान 36.1 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। रात का पारा भी बढ़ जाने से हीट इंडेक्स बढ़ गया। गुरुवार से मंगलवार तक आगरा में बारिश नहीं हुई है।