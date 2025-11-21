Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Report Today IMD Predicts Fog From next week with dip in temperature
UP Weather: एक हफ्ते पुरवाई चलने से धूप में रहेगी नरमी, अगले सप्ताह से कोहरा गिराएगा पारा

UP Weather: एक हफ्ते पुरवाई चलने से धूप में रहेगी नरमी, अगले सप्ताह से कोहरा गिराएगा पारा

संक्षेप:

अभी एक सप्ताह पुरवाई और चलेगी। इससे धूप में नरमी रहेगी। यदि तापमान चढ़ते भी हैं तो अधिकतम और न्यूनतम के अंतर में कमी से शाम और रात में सर्दी का अहसास बढ़ जाएगा।

Fri, 21 Nov 2025 06:25 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

अभी एक सप्ताह पुरवाई और चलेगी। इससे धूप में नरमी रहेगी। यदि तापमान चढ़ते भी हैं तो अधिकतम और न्यूनतम के अंतर में कमी से शाम और रात में सर्दी का अहसास बढ़ जाएगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि तो हुई लेकिन प्रदेश में कानपुर की रात फिर सबसे सर्द रही। मौसम विभाग के अनुसार, 28 के बाद आएगी कंपकंपाने वाली सर्दी की शुरुआत होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नवंबर माह की शुरुआत पुरवाई से हुई थी लेकिन पहले ही सप्ताह पश्चिमी हवा चलने लगी थी। इसके बाद तापमान में गिरावट आई और अच्छी सर्दी का अहसास शुरू हो गया। खासतौर से रात के तापमान में अधिक गिरावट रही, जिससे रातें सर्द हो गईं। बुधवार से फिर पूर्वी हवाओं ने जोर मारा। इससे रात का पारा बढ़ेगा लेकिन दिन में अधिक असर नहीं पड़ेगा। गुरुवार को अधिकतम तापमान में 01.2 डिग्री की वृद्धि हो गई। पहली बार तापमान सामान्य रहा है। वहीं, न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई। पारा 10.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यह सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। प्रदेश में लगातार न्यूनतम पारा अन्य जनपदों से कम चल रहा है।

ये भी पढ़ें:यूपी: 700 साल पुराना है यह मंदिर, बैजनाथ की तरह देवी मंदिर की सीध में है शिवलिंग

अगले एक हफ्ते तक दिन में रहेगा घना कोहरा

ठंड बढ़ने के साथ कोहरे की चादर भी घनी होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक सुबह कोहरा का प्रभाव रहेगा। वहीं दो दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। गुरुवार सुबह दृश्यता घटकर 600 मीटर दर्ज की गई। जिसके आगामी दिनों में और कम होने के आसार हैं।

गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.3 रहा जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया जो 12.6 था। शुक्रवार से रविवार तक अधिकतम तापमान 12 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। वहीं दिन में लोग गर्मी लेने के लिए धूप का सहारा ले रहे हैं। मौसम विज्ञानी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अगले दो दिनों में एक से दो डिग्री तापमान और गिरने का अनुमान है। साथ ही कोहरे का प्रभाव भी बढ़ेगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |