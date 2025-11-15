UP Weather: ठंड के साथ आज से बढ़ सकती है गलन, मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

संक्षेप: यूपी में शनिवार से बेहद ठंडे दिन शुरू हो सकते हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में निचले तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। ऐसे में गलन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, सर्द हवाओं से कई तरह के खतरे भी रहेंगे।

यूपी में शनिवार से बेहद ठंडे दिन शुरू हो सकते हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में निचले तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। ऐसे में गलन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, सर्द हवाओं से कई तरह के खतरे भी रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार देर रात से शीतलहर चल सकती है। जबकि शनिवार सुबह इसकी तीव्रता रहेगी। दोपहर में हल्की धूप निकलने के आसार हैं, लेकिन शाम को मौसम का मिजाज फिर बदल जाएगा।

ऐसा 16 नवंबर तक रह सकता है। इस दौरान अल सुबह धुंध या हल्का कोहरा भी छाए रहने के आसार जताए गए हैं। विभाग के मुताबिक शीतलहर के दौरान निचले तापमान में गिरावट आएगी। यह करीब नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है। फिलहाल 12 डिग्री तापमान चल रहा है। यानि करीब तीन डिग्री की गिरावट हो सकती है। साथ में मध्यम रफ्तार की हवाएं भी चलने के संकेत हैं। इसके बाद निचला पारा फिर बढ़ेगा, जबकि दिन का तापमान स्थिर रहेगा। 20 नवंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

कानपुर में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी उत्तर प्रदेश में औपचारिक रूप से शुक्रवार को शीतलहर घोषित कर दी गई है। पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कुछ जिलों को छोड़ कर मध्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर रहेगी। रविवार तक के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कानपुर शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। रात का पारा सीजन का सबसे कम 8.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।