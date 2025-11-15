Hindustan Hindi News
UP Weather: ठंड के साथ आज से बढ़ सकती है गलन, मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का अलर्ट

संक्षेप: यूपी में शनिवार से बेहद ठंडे दिन शुरू हो सकते हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में निचले तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। ऐसे में गलन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, सर्द हवाओं से कई तरह के खतरे भी रहेंगे।

Sat, 15 Nov 2025 08:44 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी में शनिवार से बेहद ठंडे दिन शुरू हो सकते हैं। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में निचले तापमान में भारी गिरावट हो सकती है। ऐसे में गलन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा, सर्द हवाओं से कई तरह के खतरे भी रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार देर रात से शीतलहर चल सकती है। जबकि शनिवार सुबह इसकी तीव्रता रहेगी। दोपहर में हल्की धूप निकलने के आसार हैं, लेकिन शाम को मौसम का मिजाज फिर बदल जाएगा।

ऐसा 16 नवंबर तक रह सकता है। इस दौरान अल सुबह धुंध या हल्का कोहरा भी छाए रहने के आसार जताए गए हैं। विभाग के मुताबिक शीतलहर के दौरान निचले तापमान में गिरावट आएगी। यह करीब नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास आ सकता है। फिलहाल 12 डिग्री तापमान चल रहा है। यानि करीब तीन डिग्री की गिरावट हो सकती है। साथ में मध्यम रफ्तार की हवाएं भी चलने के संकेत हैं। इसके बाद निचला पारा फिर बढ़ेगा, जबकि दिन का तापमान स्थिर रहेगा। 20 नवंबर तक ऐसा ही मौसम रहेगा।

कानपुर में शीतलहर का यलो अलर्ट जारी

उत्तर प्रदेश में औपचारिक रूप से शुक्रवार को शीतलहर घोषित कर दी गई है। पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कुछ जिलों को छोड़ कर मध्य उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शीतलहर रहेगी। रविवार तक के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कानपुर शुक्रवार को प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। रात का पारा सीजन का सबसे कम 8.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

नवंबर माह में अपने शहर में छठी बार न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या इसके नीचे गया है। इसमें दो बार पारा 10 डिग्री रहा है। शुक्रवार को रात का पारा 08.0 डिग्री रहा जो सामान्य से 05 डिग्री कम है। नौ नवंबर से अब तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से अधिक नहीं रहा है। पिछले छह दिनों से कानपुर में शीतलहर बनी हुई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य से कम है। इससे पहले इसी माह नौ नवंबर को अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। अधिकतम तापमान में गिरावट की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा में परिसंचरण समाप्त हो गया।

