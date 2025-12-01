UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ गुजरा, यूपी में दो दिन में गिरेगा चार डिग्री तक तापमान-बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: दिसम्बर की शुरुआत से ही सर्दी जोर पकड़ना शुरू कर देगी। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में दो से तीन दिनों में ही तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इसकी वजह पहाड़ी इलाकों से होकर आ रही तेज पछुआ है। रविवार को सुबह से ही तेज हवा चलने लगी।

दिसम्बर की शुरुआत से ही सर्दी जोर पकड़ना शुरू कर देगी। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में दो से तीन दिनों में ही तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इसकी वजह पहाड़ी इलाकों से होकर आ रही तेज पछुआ है। रविवार को सुबह से ही तेज हवा चलने लगी। ऐसे में जिनको मॉर्निंग वॉक या जरूरी कार्य से निकलना था उनको दिक्कत हुई। आसमान साफ होने से धूप तो अच्छी थी लेकिन तेज पछुआ गर्माहट का एहसास नहीं होने दे रही थी। शाम तक हवा की रफ्तार तेज रही। यह 15 से 18 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रही।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं, राजधानी लखनऊ स्थित मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार इस बीच एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ यूपी से गुजरे हैं। इनकी वजह से पछुआ की रफ्तार बढ़ गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में बीते तीन चार दिन जो तापमान बढ़ा था उसे नीचे गिराना शुरू कर दिया है। ऐसे में तीन से चार दिनों में 2.0 से 4.0 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे आ सकता है। वहीं, रविवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को तापमान में गिरावट शुरू होगी। ऐसे में रात का पारा 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

अचानक क्यों बढ़ी सर्दी मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ जब गुजरता है तो अपने पीछे एक वैक्यूम छोड़ देता है। इसे पछुआ हवा तेजी से भरती है। इस बार पहले एक पश्चिमी विक्षोभ आया और उसके ठीक बाद दूसरा। ऐसे में उच्च हिमालयी इलाकों से होकर आ रही पछुआ तेजी से खाली स्थान को भर रही है। इसी वजह से सर्दी बढ़ने लगी। अभी यूपी के ऊप ऐसी मौसमी परिस्थिति नहीं है।