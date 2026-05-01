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UP Weather: आंधी-तूफान और बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, तापमान 7.8 डिग्री गिरा

May 01, 2026 06:29 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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यूपी में मौसम ने गुरुवार को शाम के बाद फिर करवट बदली और रात साढ़े नौ बजे के करीब तेज आंधी आई। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रही। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई।

UP Weather: आंधी-तूफान और बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, तापमान 7.8 डिग्री गिरा

यूपी में मौसम ने गुरुवार को शाम के बाद फिर करवट बदली और रात साढ़े नौ बजे के करीब तेज आंधी आई। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रही। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई। कई शहरों के अधिसंख्य इलाकों में रात 11 बजे तक बारिश का सिलसिला चला। वहीं, इससे पहले मौसम के बदले मिजाज से दिन का तापमान सामान्य से 7.8 डिग्री तक नीचे आ गया। यह 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

रात का पारा भी सामान्य से थोड़ा नीचे 23.0 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी में आईएमडी लखनऊ के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं और स्थानीय वायुमंडलीय परिवर्तन की वजह से यह स्थिति बनी है। इसका प्रभाव शुक्रवार की सुबह तक बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिन में भी बादलों की आवाजाही रहेगी उसके बाद आसमान साफ हो जाएगा।

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तीन दिन बाद फिर बदली बारिश का सिलसिला

मौसम विभाग के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होने वाला है। ऐसे में शनिवार और रविवार थोड़ा तापमान बढ़ सकता है। इसके बाद मंगलवार-सोमवार से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर तपिश का सिलसिला तोड़ेगा। इस दौरान आंधी, बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है।

तेज बारिश ने दी बांदा को राहत

बांदा जनपद में बुधवार की रात बादल गर्मी से छटपटा रहे जिलेवासियों के लिए राहत लेकर आए। रात में तो सिर्फ बूंदाबादी हुई और तेज हवाएं चलीं, पर दूसरे दिन गुरुवार को जनपद के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। हालांकि जिला मुख्यालय में सिर्फ बादल ही मंडराते रहे। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में पांच से छह डिग्री तक कमी आई। फिर भी दिन में तेज धूप से तपिश रही। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी बूंदाबादी का पूर्वानुमान है।

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जनपद में 21 अप्रैल से रिकार्ड तोड़ गर्मी शुरू हुई तो सप्ताह भर अंगारे बरसते रहे। देश व प्रदेश में बांदा सबसे ज्यादा गर्म जिलों में शामिल हुआ। अधिकतम पारा 47.6 और न्यूनतम 32 डिग्री तक पहुंचा तो लोग गर्मी से कराह उठे। बुधवार रात आसमान में बादल छाए और रात 12 बजे बूंदाबादी हुई। गुरुवार सुबह सात बजे से फिर चिलचिलाती धूप निकली, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद जहां जनपद मुख्यालय में काले घने बादल छाए रहे। वहीं बबेरू, तिदंवारी और पैलानी क्षेत्र में तेज बारिश हुई। गलियों में पानी भर गया। बारिश व बादल छाने के बाद बढ़ते तापमान से काफी राहत मिली।

अधिकतम व न्यूनतम तापमान करीब पांच से छह डिग्री तक नीचे आ गया। दिन में लू की जगह ठंड हवाएं चलीं तो बाजार से लेकर सड़कों तक पहले की तरह चहल-पहल बढ़ी। फुटपाथ की दुकानें भी गुलजार नजर आईं। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई है। शुक्रवार को भी आंशिक बादल छाए रहने और कहीं बूंदाबादी तो कहीं गरज व चमक के साथ तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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