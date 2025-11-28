UP Weather: पश्चिम यूपी में गिरा पारा, पूर्वांचल में हवा और कोहरा बढ़ाएगा सर्दी की सिहरन

संक्षेप: बारिश नहीं होने के बावजूद नवंबर के आखिर में रात में सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को मेरठ प्रदेश में सबसे ठंडा दर्ज हुआ। दो दिन के बाद से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही कोहरे की मार भी झेलनी पड़ेगी।

बारिश नहीं होने के बावजूद नवंबर के आखिर में रात में सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को मेरठ प्रदेश में सबसे ठंडा दर्ज हुआ। बीते 24 घंटे में रात में सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मेरठ में दर्ज हुआ। इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। यूपी में फिलहाल दो दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके बाद फिर इसमें तेजी से गिरावट आएगी। पूर्वांचल में कोहरा ठंड तेजी से बढ़ा रहा है।

दिसंबर की शुरुआत में रात के तापमान में व्यापक गिरावट के आसार हैं और यह पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को मेरठ में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम रहा। गौतमबुद्ध नगर में भी 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

तापमान गिरने से सुबह सर्दी की सिहरन बढ़ी,धुंध छाई रही नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में सर्दी बढ़ रही है। इसका असर गुरुवार सुबह देखने को मिला। भोर से सुबह 10 बजे तक आसमान पर बादल और वातावरण में धुंध देखी गई। जिनके असर से सुबह के समय घर से बाहर निकलने वालों को गलन का अहसास हुआ। हालांकि गुरुवार को दिन की खिली धूप में तापमान में 12 डिग्री की बढोत्तरी से राहत जरुर मिली।