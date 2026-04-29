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UP Weather: अब मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग का पूर्वानुमान- आज तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार

Apr 29, 2026 06:37 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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हवा में नमी बढ़ गई है। उमस बेहाल कर रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही गरज चमक के साथ कहीं-कहीं बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है।

UP Weather: अब मिलेगी गर्मी से राहत, मौसम विभाग का पूर्वानुमान- आज तेज हवा के साथ बूंदाबांदी के आसार

हवा में नमी बढ़ गई है। उमस बेहाल कर रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बुधवार को तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही गरज चमक के साथ कहीं-कहीं बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। पुरवा के जोर पकड़ने से मंगलवार को हवा में नमी 78%तक पहुंच गई।

आईएमडी लखनऊ के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण व पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बंगाल की खाड़ी तक बनी ट्रफ लाइन और पश्चिमी विक्षोभ का असर अब पूर्वी व मध्य यूपी में दिख रहा है। ऐसे में इसका असर लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में कुछ स्थानों पर बुधवार को बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, आज अधिकतम पारा 39.7 डिग्री व न्यूनतम 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

मंगलवार को ही बदला मौसम

यूपी के जिलों में मंगलवार को मौसम ने दिनभर दिलचस्प करवट ली। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा, जिससे तेज धूप का असर काफी हद तक कम हो गया। दिन चढ़ने के साथ बीच-बीच में सूर्यदेव ने दर्शन जरूर दिए, लेकिन बादलों के साथ जारी आंख-मिचोली के कारण गर्मी संतुलित बनी रही। इसका असर यह हुआ कि, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत महसूस हुई और दिन अपेक्षाकृत सुहावना बना रहा।

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करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को और भी सुखद बना दिया, जिससे आद्रता का स्तर 70 प्रतिशत तक पहुंच गया व वातावरण में हल्की नमी बनी रही। लेकिन तेज धूप नहीं होने से उमस ज्यादा परेशान नहीं कर सकी। मंगलवार को सुबह और शाम के समय मौसम खासतौर पर सुहावना रहा। आने वाले दिनों में भी इसी तरह के मौसम के बने रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे फिलहाल लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक

वर्तमान में क्षेत्र में नमी की मात्रा अधिक है और हवा की दिशा में बदलाव के कारण बादल छाए हुए हैं। यही वजह है कि तापमान नियंत्रित बना हुआ है। आने वाले कुछ दिनों तक हल्के बादल और मध्यम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, आद्रता अधिक रहने से उमस महसूस हो सकती है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

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1 मई तक राहत

यूपी में आज जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ है और आगामी पहली मई तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। आसमान में लगातार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कई जिलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। मंगलवार को जिले में सुबह से ही मौसम सुहाना बना रहा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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