UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी से राहत, आंधी-बारिश से 10 डिग्री कम हो सकता है पारा
यूपी के कई इलाकों में बदले मौसम ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। गुरुवार रात से तेज हवाएं चलने के साथ आसमान मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले दो दिन में तेज हवा, बारिश संग कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग जता रहा है।
यूपी के कई इलाकों में बदले मौसम ने भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को राहत दी है। गुरुवार रात से तेज हवाएं चलने के साथ आसमान मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले दो दिन में तेज हवा, बारिश संग कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। तराई के मैदानी इलाके में शुक्रवार को दिनभर तेज हवाएं चलती रहीं। हवाएं चलने से उमस भरी गर्मी से तराई के लोगों को काफी राहत मिली है।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सीताराम मिश्रा ने बताया कि अगले दो दिन यूपी के कई जिलों में आंधी-बारिश का दौर रहेगा और पारा 10 डिग्री तक लुढ़क सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जिले में 60-70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। इसके असर से अधिकतम तापमान 40 डिग्री से घटकर 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से 22-20 डिग्री तक पहुंच सकता है। तेज हवाओं के कारण उमस में कमी आएगी और रातें सुहावनी रहेंगी।
दिन का पारा 7.1 डिग्री नीचे आया, आज भी बारिश संभव
पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवा की स्थिति से शहर का मौसम बदल गया। देर रात ढाई से तीन बजे के आसपास आई आंधी की रफ्तार कई इलाकों में 72 किलोमीटर प्रतिघंटा रही। साथ ही तेज बौछार पड़ी। दिन में भी बादलों की आवाजाही रही। इससे तापमान में 7.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
यूपी का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 33.0 डिग्री दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट आई। यह 20.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2024 के बाद मई माह में न्यूनतम तापमान इतना नीचे आया। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 24 घंटे बदली-बारिश और आंधी का सिलसिला जारी रह सकता है। शनिवार की दोपहर या शाम तक आंधी बारिश आ सकती है।
सूख रही फसलों को बारिश से लाभ
लखनऊ में गुरुवार देर रात आई आंधी की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। लिहाजा मलिहाबाद फलपट्टी क्षेत्र में आम को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा। बागों में महज दो-चार आम ही गिरे। मलिहाबाद के बंडाखेड़ा गांव के बागवान अजय, खडौंहा के नीरज तिवारी और फूलचंद ने बताया कि रात में आई आंधी हल्की रही, जिससे बागों मे आम को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मात्र इक्का दुक्का आम ही गिरे हैं। आंधी के साथ आई बारिश, हरी सब्जियों, दलहनी फसलों और धान की नर्सरी डालने वालों लिए फायदेमंद रही। टमाटर को नुकसान पहुंचने की आशंका है। नगराम के दिनेश लोधी ने बताया कि दलहनी फसलों उरद, मूंग, के लिए फायदेमंद है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें