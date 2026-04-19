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UP Weather: तेज धूप-गर्मी से अभी राहत नहीं, अगले तीन दिन और चढ़ेगा दिन-रात का पारा

Apr 19, 2026 06:11 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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दिन और रात के बढ़ते तापमान ने बेचैनी बढ़ा दी है। शनिवार को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हवा की गति कम होने के कारण धूप झुलसा देने वाली थी। नतीजतन, दोपहर के वक्त सड़कों पर वाहनों का दबाव कम देखा गया।

UP Weather: तेज धूप-गर्मी से अभी राहत नहीं, अगले तीन दिन और चढ़ेगा दिन-रात का पारा

दिन और रात के बढ़ते तापमान ने बेचैनी बढ़ा दी है। शनिवार को मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हवा की गति कम होने के कारण धूप झुलसा देने वाली थी। नतीजतन, दोपहर के वक्त सड़कों पर वाहनों का दबाव कम देखा गया। कमोबेश रात की स्थिति भी यही रही। रात का तापमान भी 24 डिग्री तक पहुंच जाने से लोगों की नींद में खलल पड़ा। बिजली गुल होने की स्थिति में गर्मी और भी अधिक महसूस की गई।

शनिवार को इस सीजन का सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया, वहीं रात भी सबसे ज्यादा गर्म रही। मौसम विभाग के अनुसार, 24 अप्रैल को पारा 43 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिन का अधिकतम तापमान 41.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक था। इसी तरह न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक रहा।

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प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान 40 डिग्री के पार जाने के साथ ही राजधानी लखनऊ में भी इस सीजन में पहली बार 41 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हवा में नमी की मात्रा 30 फीसदी तक पहुंच जाने से तपिश ज्यादा महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, तेज धूप से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। शुष्क पछुआ हवाओं के जारी रहने के कारण अगले दो-तीन दिनों के दौरान तापमान में और वृद्धि की संभावना है।

लगातार दूसरे दिन भी खूब तपा बांदा

लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जिलों में शुमार रहा। अधिकतम तापमान 44.6 व न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। दिन सूरज की तपिश व तेज धूप तो रात में गर्म पश्चिमी हवाओं ने लोगों की नींद उड़ा दी है। वहीं बिजली कटौती भी जिलेवासियों पर भारी पड़ी। मौसम विभाग ने अगले दो-तीन दिन में तापमान और बढ़ने का पूर्वानुमान बताया है। वहीं प्रशासन ने भी हीटवेब को लेकर चेतावनी जारी की है।

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जनपद बांदा में सर्दी के बाद अब गर्मी भी नित नए रिकार्ड बनाने को आतुर है। आसमान साफ होने के बाद सप्ताह भर से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को बांदा जनपद अधिकतम 44.6 व न्यूनतम 25.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा। जबकि प्रयागराज जनपद अधिकतम 43.2 डिग्री के साथ दूसरे और वाराणसी 43.0 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे स्थान पर कायम रहा। उधर, सुबह सात बजे से ही तेज व चमकदार धूप ने जबरदस्त गर्मी का एहसास कराया। दस बजे से ही हीटबेव की स्थिति बन गई। स्कूली बच्चों की दोपहर 12 बजे के बाद छुट्टी हुई तो तेज धूप में उनके चेहरे लाल नजर आए। हालांकि अभिभावक बच्चों को धूप से बचाव को छाता व अंगौछे से लैस नजर आए।

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बांदा, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष, डॉ.दिनेश शाह ने कहा कि मौसम साफ होने के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हीटवेव की स्थिति से बचने के लिए लोग सावधानी बरतें। दोपहर में बाहर न निकले। पशुओं को छायादार स्थान में बांधे और पानी पिलाएं।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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