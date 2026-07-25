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UP Weather: जुलाई जाते-जाते भी यूपी में बरसेंगे बादल, गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से दोपहर तक रूक-रूककर कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश की बूंदे गिरती रही। इससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी एक सप्ताह तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा। कभी बादल तो कभी बारिश होने का अनुमान है।

यूपी में बारिश का अलर्ट
यूपी में जल्द बारिश होगी

अलनीनो के असर की आशंकाओं के बीच यूपी में जुलाई खत्म होने से पहले सामान्य से दोगुनी बारिश हो चुकी है। जाते-जाते भी जुलाई के बादलों के जमकर बरसने के आसार हैं। 28-30 जुलाई की अवधि में मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में जुलाई में सामान्य बारिश 226.4 मिमी है, लेकिन 24 जुलाई की शाम तक 457.8 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है। यह सामान्य से 102.2 फीसदी अधिक है।

आंकड़ों के हिसाब से जुलाई खत्म होने से पहले यूपी में सामान्य से 231.4 मिमी अधिक बारिश हुई है। शुक्रवार दोपहर को भी कुछ इलाकों में 11 मिमी बारिश हुई। शुक्रवार को यूपी में दिन-रात का तापमान 31.8 और 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गुरुवार के सापेक्ष दिन में 1.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई जबकि रात में 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इससे दिन का तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम जबकि रात का 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ।

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न्यूनतम तापमान ने बढ़ाई आफत, अभी राहत नहीं

इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में हुई झमाझम बारिश ने गर्मी और उमस से काफी राहत दिलाई थी मौसम खुशगवार हो गया था, लेकिन, बुधवार से बारिश का सिलसिला खत्म होने के बाद बढ़ी गर्मी और उमस ने वीक एंड पर असहज मौसम के रहने का अंदेशा बढ़ा दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, वीक एंड ही नहीं बल्कि, नए हफ्ते की शुरुआत भी काफी उमस भरी गर्मी के मौसम में होगी, लेकिन, मंगलवार से मौसम के करवट बदलने के आसार बन रहे हैं।

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मानसूनी बादल मंगलवार से फिर अपनी आमद दर्ज करा सकते हैं। मौसम विभाग की तरफ से मंगलवार और बुधवार के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है जिसमें कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की गई है।

बूंदाबांदी कर लौट रहे बादल

कई जिलों में शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। वहीं दोपहर में बूंदाबादी के बाद बादल लौट गए और मौसम साफ हो गया। बारिश न होने से किसान मायूस नजर आए। धान की रोपाई प्रभावित हो गयी। जिन किसानों के पास पम्पसेट या सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। उन्हें धान की रोपाई रोकनी पड़ी। कई जिलों में मानसून के सक्रिय होने के बावजूद बीते दो दिनों से बेहतर बारिश नहीं हो रही है। गुरुवार और शुक्रवार को बूंदाबांदी के बाद मौसम साफ हो गया। हालांकि आसमान में पूरे दिन बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। बारिश न होने से उमस भी बढ़ गयी है। इससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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