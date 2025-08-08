UP Weather Report Today IMD forecast Rains in East and West Temperature to dip UP Weather: पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश ने यूपी को भिगोया, आज भी बरसेंगे बादल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Weather Report Today IMD forecast Rains in East and West Temperature to dip

UP Weather: पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश ने यूपी को भिगोया, आज भी बरसेंगे बादल

बारिश के बाद दिन में निकल रही तेज धूप से गर्मी और उमस ने लोगों को खूब सताया। लेकिन फिर शाम में बारिश ने फिर राहत दी। बीते चौबीस घंटे में दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं रात के तापमान में भी इजाफा हो रहा है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊFri, 8 Aug 2025 07:44 AM
मौसम विभाग ने हालांकि अनुमान जताया है कि दो-तीन दिन में फिर मौसम बदल सकता है और आज भी बारिश के आसार हैं। जहां, गुरुवार को कई इलाकों में बारिश हुई। एक बार फिर बारिश ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई शहरों को भिगोया है। मौसम विभाग के अनुसार आज फिर बारिश के आसार हैं।

गुरुवार को दिन में दो से ढाई बजे के बीच तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार की सुबह तक 58 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सुबह से शाम तक 1.7 मिलीमीटर बारिश हुई। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार शुक्रवार को मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। हवा में नमी 77 से 97 फीसदी तक रही।

ये भी पढ़ें:राहुल के आरोपों को चुनाव आयोग ने नकारा, लखनऊ- वाराणसी में दर्ज नहीं मिले मतदाता

गुरुवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली। धूप के चलते लोग गर्मी और उमस से परेशान रहे। तेज धूप ने लोगों को खूब सताया। बीते दिनों हुई बारिश के चलते कई घरों में एसी और कूलर तक बंद हो गए थे लेकिन तेज धूप के चलते एक बार फिर कूलर-एसी चलने लगे हैं। वहीं, शाम में फिर मौसम बदल गया और गर्मी से राहत मिली। दिन के साथ ही रात के तापमान में भी वृद्धि हुई है। रात में न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार बीते चौबीस घंटे में करीब 20.4 मिमी बारिश रिकार्ड की गई। मौसम ने भले ही अभी करवट ले ली है लेकिन पूर्वानुमान है कि दो दिन में मौसम फिर बदल सकता है।

UP Weather UP Rain UP Weather News अन्य..
