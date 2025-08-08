UP Weather: पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश ने यूपी को भिगोया, आज भी बरसेंगे बादल

बारिश के बाद दिन में निकल रही तेज धूप से गर्मी और उमस ने लोगों को खूब सताया। लेकिन फिर शाम में बारिश ने फिर राहत दी। बीते चौबीस घंटे में दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं रात के तापमान में भी इजाफा हो रहा है।

बारिश के बाद दिन में निकल रही तेज धूप से गर्मी और उमस ने लोगों को खूब सताया। लेकिन फिर शाम में बारिश ने फिर राहत दी। बीते चौबीस घंटे में दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं रात के तापमान में भी इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि अनुमान जताया है कि दो-तीन दिन में फिर मौसम बदल सकता है और आज भी बारिश के आसार हैं। जहां, गुरुवार को कई इलाकों में बारिश हुई। एक बार फिर बारिश ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई शहरों को भिगोया है। मौसम विभाग के अनुसार आज फिर बारिश के आसार हैं।

गुरुवार को दिन में दो से ढाई बजे के बीच तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार की सुबह तक 58 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सुबह से शाम तक 1.7 मिलीमीटर बारिश हुई। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार शुक्रवार को मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। हवा में नमी 77 से 97 फीसदी तक रही।