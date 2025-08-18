UP Weather report Today IMD Forecast rains from 18 to 22 August temperature decrease UP Weather: आज बदलेगा मौसम! 18 से 22 अगस्त बारिश का अलर्ट, गिरेगा तापमान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
उमस भरी गर्मी झेल रहे यूपी के कई शहरों को आज से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बारिश की आशंका जताई गई। वहीं, कई इलाकों में सोमवार की सुबह से बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 22 अगस्त तक मौसम बदलने का अनुमान है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 18 Aug 2025 10:01 AM
उमस भरी गर्मी झेल रहे यूपी के कई शहरों को आज से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बारिश की आशंका जताई गई। वहीं, कई इलाकों में सोमवार की सुबह से बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 22 अगस्त तक मौसम बदलने का अनुमान है। 23 को भारी वर्षा का अलर्ट है। ऐसे में मौसम में बदलाव से तापमान में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है। वहीं, मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 3 घंटों में अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, शामली में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली के अलावा 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई सहर उमसभरी गर्मी झेल रहे हैं। हवा में आर्द्रता का स्तर 90 से 95 फीसदी तक दर्ज हो रहा है। रविवार को भी हवा में आर्द्रता का स्तर 87 फीसदी दर्ज हुआ है। दिन का तापमान भी 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा है।

मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार से तीन दिन के लिए सामान्यत: बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ सकती हैं। 19 से 22 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना हैं। 23 अगस्त को भारी बारिश का संकेत है। इन दिनों में दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव रहेगा। हवा में आर्द्रता का स्तर भी नीचे आने की संभावनाएं रहेंगी। मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सुबह से शाम तक मौसम कई बार बदलेगा। दिन में जहां धूप के चलते गर्मी और उमस रहेगी वहीं बारिश से उमस थोड़ा कम होगी। मौसम विभाग ने अभी तीन दिन बारिश का पूर्वानुमान जताया है।

