UP Weather: आज बदलेगा मौसम! 18 से 22 अगस्त बारिश का अलर्ट, गिरेगा तापमान

उमस भरी गर्मी झेल रहे यूपी के कई शहरों को आज से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बारिश की आशंका जताई गई। वहीं, कई इलाकों में सोमवार की सुबह से बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 22 अगस्त तक मौसम बदलने का अनुमान है।

उमस भरी गर्मी झेल रहे यूपी के कई शहरों को आज से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को बारिश की आशंका जताई गई। वहीं, कई इलाकों में सोमवार की सुबह से बारिश ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 18 से 22 अगस्त तक मौसम बदलने का अनुमान है। 23 को भारी वर्षा का अलर्ट है। ऐसे में मौसम में बदलाव से तापमान में भी उतार-चढ़ाव हो सकता है। वहीं, मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 3 घंटों में अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, संभल, शामली में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली के अलावा 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से यूपी के कई सहर उमसभरी गर्मी झेल रहे हैं। हवा में आर्द्रता का स्तर 90 से 95 फीसदी तक दर्ज हो रहा है। रविवार को भी हवा में आर्द्रता का स्तर 87 फीसदी दर्ज हुआ है। दिन का तापमान भी 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा है।