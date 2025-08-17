UP Weather Report Today IMD forecast Rain Alert Humidity Temperature increased UP Weather: बारिश के अलर्ट के बीच उमस भरी गर्मी ने सताया, दिन-रात का पारा चढ़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Report Today IMD forecast Rain Alert Humidity Temperature increased

UP Weather: बारिश के अलर्ट के बीच उमस भरी गर्मी ने सताया, दिन-रात का पारा चढ़ा

यूपी के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से केवल छुटपुट बारिश से शनिवार को दिन-रात के तापमान सामान्य से ऊपर चले गए हैं। उच्च आद्रता और तापमान में बढ़ोतरी से उमस से मुश्किल बढ़ रही है। अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने के आसार हैं।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 17 Aug 2025 09:45 AM
share Share
Follow Us on
UP Weather: बारिश के अलर्ट के बीच उमस भरी गर्मी ने सताया, दिन-रात का पारा चढ़ा

यूपी के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से केवल छुटपुट बारिश से शनिवार को दिन-रात के तापमान सामान्य से ऊपर चले गए हैं। उच्च आद्रता और तापमान में बढ़ोतरी से उमस से मुश्किल बढ़ रही है। अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने के आसार हैं। हालांकि 19 अगस्त से बारिश में बढ़ोतरी के आसार हैं। शनिवार शाम को एकाएक बादल छाए और बारिश ने दस्तक दे दी। कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई, जबकि कुछेक हिस्से में केवल बौछारे गिरी। हवा और बारिश से कुछ समय के लिए सुकून मिला।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिन-रात का तापमान क्रमश: 34.5 एवं 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हआ जो सामान्य से 1.9 एवं एक डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। शुक्रवार के सापेक्ष दिन में 2.5 और रात में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। रिमझिम और बौछारों के बीच अब बादल थमने वाले हैं। आने वाले दिनों में तापमान के साथ उमस भी जोर मार सकती है। मौसम विभाग ने यही संकेत दिए हैं। फिलहाल अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:पैर में गोली, हाथ में हथकड़ी; अस्पताल से फरार हो गया दरोगा की मां का हत्यारोपी

पिछले दो दिनों से छितरी हुई बारिश हुई थी। अलग-अलग समय पर विभिन्न इलाकों में मध्यम और हल्की बारिश देखी गई। दिन में आसमान साफ रहा। तापमान में बढ़ोत्तरी हुई और उमस ने भी परेशान किया, जबकि शनिवार को कुछ इलाकों में बारिश हुई। आज भी कुछ स्थानों पर बौछारें पड़ने की संभावना है। इस बीच अधिकतम तापमान 34 डिग्री से पार ही रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक होकर 27.4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 अगस्त तक तेज बारिश होने के आसार नहीं हैं।

UP Rain UP Weather UP Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |