UP Weather: बारिश के अलर्ट के बीच उमस भरी गर्मी ने सताया, दिन-रात का पारा चढ़ा

यूपी के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से केवल छुटपुट बारिश से शनिवार को दिन-रात के तापमान सामान्य से ऊपर चले गए हैं। उच्च आद्रता और तापमान में बढ़ोतरी से उमस से मुश्किल बढ़ रही है। अगले 48 घंटे तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने के आसार हैं। हालांकि 19 अगस्त से बारिश में बढ़ोतरी के आसार हैं। शनिवार शाम को एकाएक बादल छाए और बारिश ने दस्तक दे दी। कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई, जबकि कुछेक हिस्से में केवल बौछारे गिरी। हवा और बारिश से कुछ समय के लिए सुकून मिला।

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिन-रात का तापमान क्रमश: 34.5 एवं 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हआ जो सामान्य से 1.9 एवं एक डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। शुक्रवार के सापेक्ष दिन में 2.5 और रात में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। रिमझिम और बौछारों के बीच अब बादल थमने वाले हैं। आने वाले दिनों में तापमान के साथ उमस भी जोर मार सकती है। मौसम विभाग ने यही संकेत दिए हैं। फिलहाल अच्छी बारिश के आसार नहीं हैं।