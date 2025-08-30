UP Weather: उमस भरी गर्मी ने सताया, कल से बदलेगा मौसम; इन जिलों में बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी वर्षा कराने वाले बादल डेरा जमाने वाले हैं। रविवार तक मौसमी परिस्थितियां बदलने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी वर्षा कराने वाले बादल डेरा जमाने वाले हैं। रविवार तक मौसमी परिस्थितियां बदलने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्नदाब का क्षेत्र बन रहा है। यह क्षेत्र अगले कुछ घंटों में पश्चिमी दिशा की ओर अग्रसर होगा। इसका असर लखनऊ समेत आसपास के जिलों में रविवार की शाम से दिखने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून की ट्रफ लाइन देश के दक्षिणी भाग की ओर खिसकी हुई है। इसीलिए वर्षा का दायरा व्यापक नहीं है। अब धीरे-धीरे ट्रफ लाइन वापस यूपी के ऊपर आ रही है। इसका असर प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों पर देखने को मिलेगा। वहीं, शुक्रवार को बादलों की आवाजाही के बीच धूप ने गर्मी का अहसास कराया।