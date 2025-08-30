UP Weather Report Today IMD Forecast predicts rain from tomorrow with humidity decrease UP Weather: उमस भरी गर्मी ने सताया, कल से बदलेगा मौसम; इन जिलों में बारिश के आसार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Weather Report Today IMD Forecast predicts rain from tomorrow with humidity decrease

UP Weather: उमस भरी गर्मी ने सताया, कल से बदलेगा मौसम; इन जिलों में बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी वर्षा कराने वाले बादल डेरा जमाने वाले हैं। रविवार तक मौसमी परिस्थितियां बदलने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊSat, 30 Aug 2025 07:05 AM
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी वर्षा कराने वाले बादल डेरा जमाने वाले हैं। रविवार तक मौसमी परिस्थितियां बदलने का पूर्वानुमान है। ऐसे में लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्नदाब का क्षेत्र बन रहा है। यह क्षेत्र अगले कुछ घंटों में पश्चिमी दिशा की ओर अग्रसर होगा। इसका असर लखनऊ समेत आसपास के जिलों में रविवार की शाम से दिखने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून की ट्रफ लाइन देश के दक्षिणी भाग की ओर खिसकी हुई है। इसीलिए वर्षा का दायरा व्यापक नहीं है। अब धीरे-धीरे ट्रफ लाइन वापस यूपी के ऊपर आ रही है। इसका असर प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों पर देखने को मिलेगा। वहीं, शुक्रवार को बादलों की आवाजाही के बीच धूप ने गर्मी का अहसास कराया।

उमस ने निकाल दिया पसीना कल से बारिश के आसार

पश्चिम यूपी में इन दिनों गर्मी के साथ उमस का दौर है। 34 डिग्री तापमान के साथ उमस पसीना निकाल रही है। हालांकि रविवार से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। साथ में बिजली गरजने और गिरने की आशंका भी जताई है। इधर, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक होकर 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 90 दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में बारिश रिकार्ड नहीं हो सकी है।

