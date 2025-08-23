UP Weather: फिर बदलेगा मौसम! उमस से मिलेगी राहत, तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में शनिवार से राहत की बूंदें बरस सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे, दिन में एक या अधिक बार तेज बारिश के आसार हैं। इधर शुक्रवार को भी दिनभर धूप - छांव का सिलसिला चला।

कई बार बारिश के आसार भी बने, लेकिन दोपहर में तेज धूप निकलने से तापमान में खास अंतर नहीं आया। उमस ने परेशान किया। अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक होकर 26.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 90 रहा।

उमस से जल्द राहत की आस शुक्रवार को तेज धूप और उमस ने लोगों को रुला दिया। गर्मी से दिन का तापमान असहनीय रहा। हालांकि गर्मी एवं उमस से जूझते वेस्ट यूपी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। 26 अगस्त तक वेस्ट यूपी में अच्छी बारिश की उम्मीद है। बारिश की शुरुआत आज से हो सकती है। मौसम विभाग ने बीते 24 घंटों में 0.4 एमएम बारिश दर्ज की है। विभाग के मुताबिक 25 अगस्त तक भारी या अच्छी बारिश के आसार हैं। इस बीच तापमान में तीन से चार डिग्री की कमी आ सकती है।

वाराणसी में रात में खूब बरसे बदरा बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार रात में वाराणसी में झमाझम बारिश हुई। इससे किसानों के चेहरे खिल गए। लोग पिछले 15 दिन से तेज बारिश की आस लगाए रहे थे। मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त तक रूक-रूक बरिश के आसार हैं। दोपहर बाद करीब एक बजे जगतगंज, लहुराबीर, चौकाघाट, गोदौलिया, रथयात्रा, सिगरा सहित अन्य क्षेत्रो में करीब आधे घंटे तक हल्की बारिश हुई।