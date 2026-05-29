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UP Weather: पश्चिम यूपी में सौ की स्पीड से आंधी का अलर्ट, बांदा में लू के कहर से राहत नहीं

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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11 दिन से लगातार 40 डिग्री सेल्सियस और इसके पार चल रहे तापमान के बीच गुरुवार को भीषण गर्मी एवं लू से जूझ रहे वेस्ट यूपी को राहत मिल गई। हवाओं का रुख उत्तर-पश्चिमी से बदलकर दक्षिण-पश्चिमी होने से अधिकतम तापमान में 5.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो गई।

UP Weather: पश्चिम यूपी में सौ की स्पीड से आंधी का अलर्ट, बांदा में लू के कहर से राहत नहीं

11 दिन से लगातार 40 डिग्री सेल्सियस और इसके पार चल रहे तापमान के बीच गुरुवार को भीषण गर्मी एवं लू से जूझ रहे वेस्ट यूपी को राहत मिल गई। हवाओं का रुख उत्तर-पश्चिमी से बदलकर दक्षिण-पश्चिमी होने से अधिकतम तापमान में 5.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो गई। दिनभर आठ किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं से अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। जल्द ही दिन-रात के तापमान में और गिरावट के आसार हैं। मेरठ में हवा की गुणवत्ता में भी मामूली सुधार हुआ है।

तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश के आसार

गुरुवार शाम होते-होते मेरठ सहित वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने शुरू हो गए। हवा की रफ्तार में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 24-48 घंटे में तेज तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी में इस अवधि में 80-90 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चल सकती हैं। कुछ समय के लिए यह गति सौ किमी प्रतिघंटे तक जा सकती है। वेस्ट में मौसम में बदलाव का यह दौर 31 तक जारी रह सकता है। लेकिन मौसम की चरम गतिविधियां आज देर रात तक जारी रह सकती हैं।

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तीन डिग्री लुढ़का पारा, लू के कहर से नहीं मिली राहत

बांदा जनपद में गुरुवार को दिन के तापमान में दो से तीन डिग्री कमी होने के बावजूद प्रचंड गर्मी से राहत नहीं मिली। दिन में 13 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म व पछुआ हवा चली और सूरज की तपिश ने राहगीरों की हालत खराब की। रात के तापमान में कोई कमी नहीं आई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। तेज हवाओं के साथ आसमान में बादल भी छाएंगे।

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प्रचंड गर्मी के बीच गुरुवार को तापमान की कमी ने राहत के संकेत जरूर दिए हैं, पर लू व तपिश से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। नौतपा जिलेवासियों को लगातार तपा रहे हैं। बुधवार की रात पहले गर्म हवा चलती रही, फिर 12 बजे के ठंडे हवा के झोंके आए। सुबह हलकी बदली रही,लेकिन आठ बजे के बाद तेज धूप ने लोगों का पसीना छुड़ा दिया।

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कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि गुरुवार को अधिकतम तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। बुधवार को अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री था। वहीं गुरुवार को यह 45.0 डिग्री दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 30.5 डिग्री रहा। शुक्रवार से मौसम में बदलाव की संभावना है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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