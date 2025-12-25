UP Weather: कोहरे और बर्फीली हवाओं से अभी राहत नहीं, तापमान और गिरने के साथ बढ़ेगी सर्दी

संक्षेप: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब रात के तापमान में कमी आना शुरू होगी। अगले 24 से 48 घंटों में 03-04 डिग्री की कमी आ सकती है। बर्फीली हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब रात के तापमान में कमी आना शुरू होगी। अगले 24 से 48 घंटों में 03-04 डिग्री की कमी आ सकती है। बर्फीली हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था। रात में कोहरे की प्रकृति काफी परेशान करने वाली थी जो दुर्घटना का कारण बनती है। फ्लोटिंग कोहरे का रूप दिखाई दिया।

किसी स्थान पर दूर-दूर कोहरा न दिखना और पल भर में बेहद घना कोहरा आ जाना, मार्गों पर अचानक कोहरा घना हो जाने जैसी स्थितियां रहीं। दोपहर आने तक गलन भरी सर्दी तो बनी रही लेकिन कोहरा व धुंध हल्की पड़ गई। हवा की गति बढ़ने का भी असर पड़ा। इससे तापमान 16.3 डिग्री से बढ़कर 18.1 डिग्री सेल्सियस हो गया।

जेट स्ट्रीम की गति धीरे-धीरे नीचे आ रही सर्दी की बड़ी वजह पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की ओर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं। नया विक्षोभ अफगानिस्तान की ओर से 27 दिसंबर को आएगा। तीनों देशों से हल्के से प्रभावी विक्षोभ पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश करा रहे हैं। इससे मैदानों में सर्दी बढ़ रही है। जेट स्ट्रीम की गति भी 132 नॉट (244 किमी प्रति घंटा) तक पहुंच गई है। यह धीरे-धीरे नीचे आ रही है।

कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब रात के तापमान में कमी आना शुरू होगी। अगले 24 से 48 घंटों में 03-04 डिग्री की कमी आ सकती है। बर्फीली हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। इससे तापमान पर असर पड़ेगा। अभी कोहरे से खास राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। रात में और सुबग व शाम घना कोहरा रहेगा। 29 दिसंबर तक यह स्थिति बनी रहेगी। कोहरा बना रहेगा। कहीं घना तो कहीं मध्यम रहेगा। रात, सुबह और शाम को अधिक घना हो सकता है। फिलहाल सर्दी से कोई राहत नहीं मिलेगी।