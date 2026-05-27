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UP Weather: आने वाले सालों में गर्मी से और दहकेगा उत्तर प्रदेश, डेंजर जोन में पहुंचेंगे जिले

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, आगरा
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उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। आने वाले सालों में प्रदेश में गर्मी कई गुना बढ़ सकती है। इसके असहनीय ही नहीं, बल्कि जानलेवा स्तर तक पहुंचने का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, हीटवेव के दिन भी दोगुने से ज्यादा होने का अनुमान है। 

UP Weather: आने वाले सालों में गर्मी से और दहकेगा उत्तर प्रदेश, डेंजर जोन में पहुंचेंगे जिले

उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। आने वाले सालों में प्रदेश में गर्मी कई गुना बढ़ सकती है। इसके असहनीय ही नहीं, बल्कि जानलेवा स्तर तक पहुंचने का खतरा मंडराने लगा है। इतना ही नहीं, हीटवेव के दिन भी दोगुने से ज्यादा होने का अनुमान है। देश के सबसे बड़े प्रदेश की जलवायु पर हुए ताजा और विस्तृत अध्ययन में यही दावा किया गया है।

अध्ययन में प्रदेश के 75 जिले शामिल किए गए, लेकिन डेटा की अनुपलब्धता के कारण 10 जिले हटा दिए गए। इस प्रकार कुल 65 जिलों पर अध्ययन किया गया। इसमें तीन अलग-अलग समयावधियों को रखा गया। अध्ययन के मूल में 1961 से 1990 को आधार काल (बेस पीरियड) रखा गया, जबकि 2021 से 2050 को मध्य शताब्दी अनुमान और 2071 से 2098 तक सदी के अंत तक के अनुमान के तहत रखा गया। जलवायु मॉडल (प्रीसियस) के जरिए तापमान, आर्द्रता और हीटवेव का विश्लेषण किया गया।

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नतीजों के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिले भविष्य में ‘हीट इंडेक्स’ के ‘डेंजर जोन’ में पहुंच जाएंगे, जहां लंबे समय तक बाहर रहना सेहत के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। शोध के मुताबिक 2071 से 2098 तक हीटवेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों ही तेजी से बढ़ेंगी। प्रति दशक 0.5 डिग्री सेल्सियस या अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। मई और जून खतरनाक महीने साबित होंगे।

इन जिलों में होगा 48 डिग्री इंडेक्स

अध्ययन में उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी, जौनपुर, गाजियाबाद, चंदौली, प्रयागराज, बांदा और कानपुर जैसे 65 जिलों को शामिल किया गया। सबसे ज्यादा जोखिम वाले चार जिले पाए गए। इनमें गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली हैं। शोध के मुताबिक इन जिलों में हीट इंडेक्स 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हीटवेव वाले दिन भी लंबे होंगे। आर्द्रता भी अत्यधिक होगी और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होगा।

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फ्रंटियर्स इन क्लाइमेट में अध्ययन प्रकाशित

21 जनवरी को फ्रंटियर्स इन क्लाइमेट रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में यूपीईएस विवि उत्तराखंड के अमित अवस्थी, सेंटर फॉर एयर क्वालिटी रिसर्च दिल्ली के अरिंदम दत्ता, मानव रचना विवि फरीदाबाद के विनायक वंदन पाठक, अकाल विवि बठिंडा पंजाब की सिमरनजीत कौर, लीड्स विवि इंग्लैंड के वजिंदर कुमार, लुंड विवि स्वीडन के अभिषेक लोध, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ के विज्ञानी शामिल रहे हैं।

मॉडल के अध्ययन में जुटाए गए तथ्य

अध्ययन में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के शोधपत्रों, आईपीसीसी, डब्ल्यूएमओ, एनओएए और आईएमडी के मानकों का प्रयोग किया गया। शोध में प्रयोग हुआ मॉडल ब्रिटेन के हेडली सेंटर का ‘प्रीसियस’ है। इसमें 25 गुणा 25 किलोमीटर रिजॉल्यूशन डेटा, अधिकतम-न्यूनतम तापमान, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ हीट इंडेक्स और हीटवेव के दिनों की गणना की गई। विश्लेषण के बाद नतीजे आए हैं।

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आगरा में गंभीर स्तर पर बढ़ेगी गर्मी

ताजनगरी को सबसे ज्यादा खतरे वाले जिलों में नहीं रखा गया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के कारण यहां भी गंभीर स्तर पर गर्मी बढ़ेगी। इसके मुताबिक लंबे सूखे और गर्म दिनों के साथ लू (हीटवेव) के दिनों में बढ़ोतरी होगी। शहरी हीट आइलैंड का प्रभाव तेजी से बढ़ने वाला है। पर्यटक और बाहरी मजदूरों पर असर पड़ेगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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