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UP Weather: अलनीनो का असर शुरू; बारिश होगी कम, तेज धूप से पारा 39 के पार

Apr 16, 2026 06:11 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में मौसम ने अचानक तेवर बदल लिए हैं। बुधवार को पांचवें पश्चिमी विक्षोभ और तेज धूप के कारण तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान है।

UP Weather: अलनीनो का असर शुरू; बारिश होगी कम, तेज धूप से पारा 39 के पार

यूपी में मौसम ने अचानक तेवर बदल लिए हैं। बुधवार को पांचवें पश्चिमी विक्षोभ और तेज धूप के कारण तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 22.6 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो बीते दिनों की तुलना में करीब तीन डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में हीट वेव चलने की संभावना जताई है।

दिनभर तेज धूप और शुष्क हवाओं ने लोगों को परेशान किया। हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जिससे नमी का स्तर भी प्रभावित हुआ। अधिकतम आर्द्रता 65 प्रतिशत और न्यूनतम 17 से 21 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चढ़ते पारे की वजह से बिजली की मांग में तेज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अधिकतम मांग होने के बाद लोकल फॉल्ट में बढ़ोतरी दर्ज होगी।

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अलनीनो का प्रभाव धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार प्रदेश में अल नीनो का प्रभाव धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगा है। अल नीनो एक समुद्री प्रक्रिया है, जिसमें समुद्र के जल तापमान में बदलाव से मौसम पर व्यापक असर पड़ता है। इसके कारण गर्मी लंबी और अधिक तीव्र हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा के अनुसार, अभी एक-दो दिन तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन इसके बाद तेजी से पारा चढ़ेगा।

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उन्होंने बताया कि अल नीनो के चलते इस बार हीट वेव अपने चरम पर रहने की संभावना है। साथ ही मानसून के दौरान सामान्य से कम बारिश होने के भी संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हल्की नमी मिलने के कारण धूप कुछ हद तक राहत दे रही है, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक झुलसाने वाली हो सकती है।

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बढ़ने लगी गर्मी

इन दिनों मौसम में बदलाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। धीरे-धीरे गर्मी का असर बढ़ने लगा है और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। सुबह और शाम के समय हल्की राहत जरूर मिल रही है, लेकिन दिन के तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। मौसम के इस बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। चिकित्सकों ने लोगों को धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है, ताकि लू और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचा जा सके।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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