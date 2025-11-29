UP Weather: दिसंबर में पहाड़ों की बारिश से बदलेगा मैदानों का मौसम, दिन-रात में कड़ाके की सर्दी

संक्षेप: दिसंबर के पहले हफ्ते में पहाड़ों पर संभावित पश्चिम विक्षोभ के असर से मौसम में व्यापक बदलाव के आसार हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी एवं बारिश का असर मैदानों के तापमान पर होगा। यूपी में अगले हफ्ते से दिन-रात के तापमान में बड़ी गिरावट से कड़ाके की सर्दी की संभावना है।

दिसंबर के पहले हफ्ते में पहाड़ों पर संभावित पश्चिम विक्षोभ के असर से मौसम में व्यापक बदलाव के आसार हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी एवं बारिश का असर मैदानों के तापमान पर होगा। यूपी में अगले हफ्ते से दिन-रात के तापमान में बड़ी गिरावट से कड़ाके की सर्दी की संभावना है। 24 घंटे बाद रात के तापमान में फिर से गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। जल्द ही रात में पारा पांच डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। दिन में भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकते हैं। शुक्रवार को रात में तापमान में बढ़ोतरी हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिन में तापमान 27.6, रात में 8.1 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग के अनुसार, यूपी में दिन-रात का तापमान 27.6 एवं 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गुरुवार के सापेक्ष दिन में 1.4 रात में 0.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। लेकिन इसमें अब कमी आने को है। दो दिन बाद से तापमान में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं, पहाड़ों में बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी।