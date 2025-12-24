Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Weather report Today IMD forecast chills cold wave temperature decrease heavy fog alert till 28 December
UP Weather: गलन भरी सर्दी ने छुड़ाई कंपकंपी, 28 तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी

संक्षेप:

यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। मंगलवार को भी गलन भरी सर्दी ने कंंपकंपी छुड़ा दी। कानपुर को छोड़कर अधिकांश जिलों में मंगलवार को खिली धूप ने गलन से थोड़ी राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर जारी रहेगी। सुबह और शाम को बेहद घना कोहरा रहेगा।

Dec 24, 2025 06:27 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। मंगलवार को भी गलन भरी सर्दी ने कंंपकंपी छुड़ा दी। कानपुर को छोड़कर अधिकांश जिलों में मंगलवार को खिली धूप ने गलन से थोड़ी राहत दी। वहीं, शीतलहर के बीच 24 घंटे में कानपुर मंडल में सात, बुंदेलखंड में दो और लोगों की मौत हो गई। इसमें कानपुर में पांच, देहात, कन्नौज, बांदा और हमीरपुर में एक-एक मौत है।

सूबे में 13.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा दिन बहराइच तो 6.8 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ इटावा की रात सबसे ठंडी रही। चुर्क, सोनभद्र में रात का पारा 7.0, बाराबंकी में 7.4 डिग्री , कानपुर में 7.7, और मुजफ्फरनगर में 8.1 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 27 व 28 दिसंबर तक कोहरा व शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कानपुर में मंगलवार को घना कोहरा रहा। एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर दृश्यता जीरो रही, शहर में 10 मीटर रिकॉर्ड की गई। सूरज ने भी दर्शन नहीं दिए। इस वजह से दिन के तापमान में 3.1 डिग्री की कमी आई।

गलन ने दिन भर परेशान किया, पारा लुढ़का

यूपी में मंगलवार को सुबह मध्यम कोहरा रहा फिर हल्की धूप निकल आई। इसके बावजूद गलन ने दिन भर शहर के लोगों को ठिठुरने को मजबूर किया। दिन में तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री नीचे रहा। यह 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

बर्फीली हवा का मंगलवार को भी पारे पर पहरा रहा। धूप लगभग बेअसर रही। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से थोड़ा असर पड़ेगा। रात और दिन के तापमान में बुधवार को एक से दो डिग्री की बढ़त हो सकती है। पिछले एक सप्ताह से बढ़ी गलन की वजह से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार पिछले दिनों प्रतिचक्रवात और उसके ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्र से आ रही हवा के मेल से ऊंचाई पर कोहरे की परत लगातार छाई हुई है।

शीतलहर से निजात नहीं

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि शीतलहर जारी रहेगी। सुबह और शाम को बेहद घना कोहरा रहेगा। रात के समय भी अनेक स्थानों विशेषकर जलाशयों के आसपास अति घना कोहरा रहेगा। बादलों के हटते ही रात के पारे में भी गिरावट दर्ज होगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
