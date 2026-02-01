Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Report Today IMD Alert Heavy Winds Rain Hails in many areas temperature decrease
UP Weather: फिर बिगड़ेगा मौसम, यूपी के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

UP Weather: फिर बिगड़ेगा मौसम, यूपी के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

संक्षेप:

यूपी में रविवार को मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं। तेज रफ्तार आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका भी जताई गई है।

Feb 01, 2026 06:50 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी में रविवार को मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं। तेज रफ्तार आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के अलर्ट का असर शनिवार को दिन भर देखा गया। बादलों की आवाजाही संग धूप व छांव का सिलसिला चला। जबकि देर शाम को कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे सर्दी और गलन में हल्की बढ़ोत्तरी भी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, अंधड़, तूफान की आशंका है। साथ में आकाशीय बिजली गरजने या गिरने का खतरा भी है। जबकि दो फरवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शनिवार को न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री व दिन का तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

ये भी पढ़ें:आम बजट को खास बनाने की तैयारी, लोगों के बीच जाकर खूबियां बताएगी BJP

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जानकारी दी है कि आज 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ आएगा। तेज हवाओं के कारण बाहर निकलना असुरक्षित रहेगा। साथ ही बारिश-ओलावृष्टि के संग बिजली गिरने की आशंका है।

दीवारों, पेड़ों के नीचे न जाएं

तेज हवा और बारिश के दौरान जर्जर मकान, दीवार, पेड़, होर्डिंग्स के नीचे शरण लेना खतरनाक हो सकता है। कई इलाकों में निर्माण भी हो रहा है। निर्माण स्थलों के नीचे भी शरण लेना घातक हो सकता है। टिनशेड के नीचे रुकना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए पक्के निर्माण में ही रुकना ठीक रहेगा।

मवेशियां बंद स्थानों में रखें

पालतू जानवरों को खुले में रखना भी ठीक नहीं है। उन्हें बंद और पक्के स्थानों में सुरक्षित रखा जाए। इस दौरान बिजली से चलने वाले सभी उपकरण आदि को बंद कर देना ठीक रहता है। घर की खिड़कियां और दरवाजों को भी बंद रखें। कांच की खिड़कियां, दरवाजों के पास रहना सुरक्षित नहीं रहेगा। हवा के साथ उड़े सामान कांच को तोड़कर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |