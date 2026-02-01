UP Weather: फिर बिगड़ेगा मौसम, यूपी के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

संक्षेप: यूपी में रविवार को मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं। तेज रफ्तार आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका भी जताई गई है।

यूपी में रविवार को मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने इसके संकेत दिए हैं। तेज रफ्तार आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ में बिजली गरजने के साथ गिरने की आशंका भी जताई गई है। मौसम विभाग के अलर्ट का असर शनिवार को दिन भर देखा गया। बादलों की आवाजाही संग धूप व छांव का सिलसिला चला। जबकि देर शाम को कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे सर्दी और गलन में हल्की बढ़ोत्तरी भी हुई है।

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, अंधड़, तूफान की आशंका है। साथ में आकाशीय बिजली गरजने या गिरने का खतरा भी है। जबकि दो फरवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शनिवार को न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री व दिन का तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जानकारी दी है कि आज 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से अंधड़ आएगा। तेज हवाओं के कारण बाहर निकलना असुरक्षित रहेगा। साथ ही बारिश-ओलावृष्टि के संग बिजली गिरने की आशंका है।

दीवारों, पेड़ों के नीचे न जाएं तेज हवा और बारिश के दौरान जर्जर मकान, दीवार, पेड़, होर्डिंग्स के नीचे शरण लेना खतरनाक हो सकता है। कई इलाकों में निर्माण भी हो रहा है। निर्माण स्थलों के नीचे भी शरण लेना घातक हो सकता है। टिनशेड के नीचे रुकना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए पक्के निर्माण में ही रुकना ठीक रहेगा।