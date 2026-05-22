UP Weather: यूपी में उमस-तपिश और गर्मी से भरे दिन, अब अगले 24 घंटे रात में तापमान ज़्यादा होने का अलर्ट
यूपी में उमस और बेचैन करने वाली गर्मी की रात के बाद गुरुवार को भीषण तपिश से भरा दिन गुजरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रात का तापमान और ज्यादा होने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही शुक्रवार को तपिश और बढ़ सकती है।
यूपी में उमस और बेचैन करने वाली गर्मी की रात के बाद गुरुवार को भीषण तपिश से भरा दिन गुजरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रात का तापमान और ज्यादा होने का अलर्ट जारी किया है। साथ ही शुक्रवार को तपिश और बढ़ सकती है। गुरुवार को इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। इसके पहले दो बार तापमान इसी माह 43.2 डिग्री तक पहुंचा था।
अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री अधिक 43.6 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक रहा। यह 29 डिग्री सेल्सियस रहा। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार मौजूदा समय पूरे उत्तर भारत में मौसम की परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई हैं। ऐसे में लखनऊ, कानपुर, समेत यूपी के अधिसंख्य जिले तप रहे हैं। इस भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए फिलवक्त कोई मौसमी परिस्थिति नहीं है।
अगले तीन दिन तक इस गर्मी से राहत मिलने का पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिससे होकर एक ट्रफ यानी द्रोणी मणिपुर तक जा रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भाग में बंगाल की खाड़ी से आ रही आर्द्र (नमी वाली) पुरवा हवाएं पहुंच रही हैं। जब ये हवाएं दक्षिणी हिस्से से आ रही गर्म-शुष्क पछुआ हवाओं से मिल रही हैं, तो संवेदी ऊष्मा बहुत बढ़ जा रही है।
दो डिग्री लुढ़का पारा, फिर भी गर्मी से नहीं मिली राहत
बांदा जनपद में गुरुवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में करीब दो डिग्री गिरावट आई, पर लू के थपेड़ों व गर्मी से एक भी राहत नहीं मिली। पूरे दिन आसमान से अंगारे बरसते रहे और तेज गर्म हवाएं राहगीरों के बेहाल करती रहीं। बाजार व शहर की अन्य सड़कें तपिश के चलते दिन भर वीरान रहीं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान 46.0 व न्यूनतम 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले दो दिन में तापमान और गिरने का पूर्वानुमान है।
सूरज की गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। पिछले सप्ताह भर से बांदा जनपद देश-दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है। 48 डिग्री तापमान में लोग लू के थपेड़ों से झुलस रहे हैं। गुरुवार को भी तपिश में कोई कमी नहीं आई। सुबह सात बजे के बाद ही आसमान से अंगारे बरसने लगे और सूरज की गर्म किरणों से धरती भी धधकती रही। शहर व ग्रामीण इलाकों में दस बजे ही लोग गर्मी के कहर से बचने के लिए घरों में कैद हो गई। दोपहर में छह किलोमीटर की गति से पश्चिमी गर्म हवा चलीं। बाहर निकले वाले लोग तपन में कराह उठे। बेल का शर्बत, शिकंजी व गन्ने का जूस पीकर लोग गर्मी से बचाव करते रहे।
तपिश के कहर में लोगों को पीपल, नीम, बरगद के पेड़ों के नीचे भी राहत नहीं मिल रही है। गर्मी की वजह से छतें और दीवालें भी तवे की तरह तपती रहीं। आसमान से बरसते अंगारों के बीच लोग पूरे दिन गर्मी से बेहाल रहे। पशु-पक्षी भी ठंडक की तलाश में गर्मी से हांफते नजर आए। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि तापमान में अब गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 46.0 व न्यूनतम 29.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें