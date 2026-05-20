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UP Weather: बांदा में 48.2 डिग्री पारा; स्वघोषित बंद से कर्फ्यू जैसा नजारा, सड़कों पर सन्नाटा

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, बांदा
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UP Weather: यूपी का बांदा देश में सबसे गर्म शहर है। हीटवेव और लू के अलर्ट के साथ ही मौसम विभाग ने बांदा को रेडजोन में शामिल किया है। बांदा का पारा 48.2 डिग्री पार हो गया है। इसके चलते बांदा में स्वघोषित बंद से कर्फ्यू जैसा नजारा और सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।

UP Weather: बांदा में 48.2 डिग्री पारा; स्वघोषित बंद से कर्फ्यू जैसा नजारा, सड़कों पर सन्नाटा

यूपी के बांदा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। बांदा में पिछले कुछ दिनों से पारा तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि अभी दो दिन गर्मी और बढ़ेगी। ऐसे में बांदा की सड़कों पर लोगों का निकलना बंद हो गया है। वहीं, बाजारों में भी कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। दिन के समय में सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है। सुबह के 10 बजते ही सड़के सुनसान हो रही हैं। सुबह के 10 बजे भी झुलसाने वाली धूप और गर्मी पड़ रही है।

दो दिनों से बांदा का तापमान 47 डिग्री के ऊपर है। गुरुवार को तापमान ने 48 डिग्री पार किया तो बांदा देश का सबसे गर्म शहर बन गया। इसी के चलते मौसम विभाग ने बांदा रेड जोन घोषित किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में हीटवेव और भीषण लू चलने की संभावना है। बांदा जनपद के रेडजोन में आते ही स्कूल, कॉलेज, बाजार सभी बंद नजर आ रहे हैं। स्वघोषित बंद से बांदा की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा है। लोगों ने 10 बजे के बाद घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है।

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10 बजे तक जा रहे दुकानदार और मजदूर

गर्मी के चलते बाजारों में दुकानदार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक अपनी दुकाने खोल रहे हैं। इसके बाद न तो ग्राहक आ रहे हैं और न ही दुकानदार बाजारों में दुकान खोलकर बैठ रहे हैं। यही हाल मजदूरों का भी है। मजदूर सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक काम करने के बाद लंबा ब्रेक ले रहे हैं। इसके बाद दोबारा 3-4 बजे वापस काम पर लौट रहे हैं।

स्कूल बंद

अलर्ट जारी होने के बाद जिला प्रशासलन ने स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। बीएसए बीके शर्मा ने सोमवार देर शाम आदेश जारी कर दिए थे। जिसमें सभी जूनियर हाईस्कूल तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया था।

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बढ़ते तापमान से घट गई रोडवेज की आय

जिले में बढ़ते तापमान का असर रोडवेज सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। मजबूरी में यात्रा करने के लिए लोग निकल रहे हैं। बांदा डिपो के एआरएम डीके चौबे ने बताया कि एक दिन की आय करीब 22 लाख थी जो घटकर 21 लाख रह गई है। अब तापमान और बढ़ रहा है इससे अब और ज्यादा लोड फैक्टर गिर सकता है।

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राहत के लिए वार्डों मे लगे एसी

जिला अस्पताल के सीएमएस के कुमार ने बताया कि प्रचंड गर्मी को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को गर्मी से बचाने के लिए वार्डों मे एसी की व्यवस्था की है। इतना ही नहीं ट्रामा सेंटर में कूलरों की व्यवस्था की गई है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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