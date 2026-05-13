UP Weather: यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, परेशान करेगा तापमान में उतार-चढ़ाव और उमस
यूपी में पिछले कई दिनों से मौसम के बदले मिजाज और रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कभी आसमान में बादल छाने के साथ तापमान में गिरावट तो कभी धूप खिलने के साथ तापमान का पारा चढ़ जाता है।
यूपी में पिछले कई दिनों से मौसम के बदले मिजाज और रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कभी आसमान में बादल छाने के साथ तापमान में गिरावट तो कभी धूप खिलने के साथ तापमान का पारा चढ़ जाता है। मंगलवार को भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहा। सुबह के वक्त आसमान में बादल छाए रहे और जिले के अलग-अलग इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। इसके बाद मौसम ने फिर अपना मिजाज बदल दिया। मौसम के बदले मिजाज के बीच धूप खिली। धूप निकलने के साथ उमस भरी गर्मी का प्रकोप बढ़ गया। उमस भरी गर्मी के चलते लोग परेशान रहे।
हालांकि इस बीच रुक रुककर हवा चलने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलती रही। दिनभर सूर्यदेव लुकाछिपी करते रहे। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश के साथ तेज हवा और मेघ गर्जन को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक तेज हवा, आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। लगातार मौसम के बदल रहे मिजाज से लोग परेशान हैं। कभी तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी तो कभी आसमान में छाए बादल के बीच बारिश हो रही है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
बांदा में तपिश के बीच लू ने किया परेशान, पारा 40 के पार
बांदा जनपद में चिलचिलाती धूप व लू के थपेड़ों ने मंगलवार को गर्मी बढ़ा दी। अधिकतम तापमान में दो और न्यूनतम में तीन डिग्री का इजाफा हो गया। दोपहर में तेज धूप व लू से सड़कों व बाजार में सन्नाटा रहा। गिने चुने लोग ही बाहर निकले। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार व गुरुवार को भी आसमान साफ रहेगा और तेज धूप की वजह से तापमान में इजाफा हो सकता है।
जनपद में अब पिछले चार दिनों से आसमान साफ होने के कारण मौसम में नमी कम हो रही है और अब पश्चिम से आ रही गर्म हवाएं तापमान बढ़ा रही हैं। दिन में सुबह 11 बजे से ही लू का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को सुबह से तेज धूप निकली और गर्मी ज्यादा हुई। दोपहर में 12 बजे के बाद तपिश के कारण लोग घरों में कैद रहे। गर्मी की वजह से ग्राहकों की कमी दिखी और व्यापारी भी दोपहर में खाली बैठे रहे। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 42.0 व न्यूनतम 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेज धूप व पश्चिमी हवा की वजह से लू चल रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें